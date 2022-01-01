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Шепот стен
Шепот стен, 1998: актеры и роли
Yeogo goedam / High School Girl's Ghost Story / Whispering Corridors
Шепот стен
1998 / Корея
6.0
Оцените
14
голосов
Рейтинг IMDb: 6
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Шепот стен, 1998: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Парк Ки-Хьон
В ролях
Чой Кан-Хи
Ким Гю-Ри
Kim Gyu-ri
Ким Минь-Чжун
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