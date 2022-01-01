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Капитан Саблезуб
Капитан Саблезуб, 2003: актеры и роли
Kaptein Sabeltann
Капитан Саблезуб
2003 / Норвегия
6.7
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 5.3
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Капитан Саблезуб, 2003: актеры и роли
Вся информация о мультфильме
Режиссер
Стиг Бергквист
Stig Bergqvist
Расмус А. Сивертсен
Rasmus A. Sivertsen
В ролях
Джимми Чамберлен
Том Кларк Хилл
Tom Clarke Hill
Найджел Ламберт
Nigel Lambert
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