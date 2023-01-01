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Учитель и трое учеников
Hanawa Chiredomo
Учитель и трое учеников, 2008
2008 / Япония
5.5
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11
голосов
Рейтинг IMDb: 5.5
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Жанр:
драма
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О фильме
1961 году фильм Кането Синдо "Голый остров" получил Гран-при на 2-м Московском международном кинофестивале, принеся режиссеру мировую известность.
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5.5
Оцените
11
голосов
Рейтинг IMDb: 5.5
Продолжительность
1 час 58 минут
Год выпуска
2008
Режиссер
Kането Cиндо
В ролях
Акира Эмото
Дайдзиро Харада
Маико Каваками
Все актеры и съемочная группа
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1 постер
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