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Август
Отзывы о фильме «Август»
August
Август
2008 / США
6.3
Оцените
13
голосов
Рейтинг IMDb: 5.3
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Toporock
2 апреля 2015, 12:51
НЕ плохо, совсем не плохо. Мерил Стрип, уж очень переигрывает, глаза ее выдают. А вот Джулия Р, мне впервые понравилась, тут браво - ты стала актрисой, наконец то!✊
Хорошая пьеса - 7\10
2 апреля 2015, 12:51
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Toporock
2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Андрей133, 31/01/2014 - 20:24:13):
Джульет Льюис, реально вытащили). Лучше бы сидела где сидела✊
2 апреля 2015, 12:51
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Toporock
2 апреля 2015, 12:51
На мой взгляд Резня, намного выигрывает, за счет реализма. У Августа, совсем его не хватает. Детство в багажнике, рак, старик алкаш, дети дибилы,склоки, все в одну кучу, как раз для гипертрофированного театра, все отдает наигранностью. И оттенять эту всю семейную любовь, должен циничный торчок на Феррари. Спекуляция на все избитые темы сразу, за сценарий тройка!✊
2 апреля 2015, 12:51
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OldMovieRat
2 апреля 2015, 12:51
108 по Фаренгейту на билборде - это насколько раскалили вполне себе поначалу заурядную семейную драму убойным сценарием, достойным мексиканского сериала. На мой взгляд, если убрать две трети сюжетных наворотов, то фильм существенно бы выиграл. Для такого сценария достаточно бы было американки индейского происхождения. А глаза у Мерил Стрип по-моему не переигрывают. Она тонко передает переход из относительно нормального ("почти трезвого") состояния до принятия очередной порции таблеток в стадию агрессивного ехидства, а затем в беспомощный бред, которого потом как бы сама не помнит. МС показывает по настоящему больного человека, причем не боится казаться той самой ugly, которой себя провозглашает. И Красотку Джулию Робертс я зауважал. Не надо было портить их дуэт всякими кровосмешениями. Хотя играли все на уровне. Разве что Мисс Саншайн как-то потерялась на фоне остальных.
2 апреля 2015, 12:51
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BliK
2 апреля 2015, 12:51
Великолепно! Просто великолепно! 11 из 10 ;))
2 апреля 2015, 12:51
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