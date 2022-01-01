Прощальная песнь любви, 1979

Жанр: мелодрама драма В избранное Уже в избранном Напомним

о выходе в прокат 4.6 Оцените 11 голосов Рейтинг IMDb: 6 Продолжительность 1 час 10 минут Год выпуска 1979 Премьера в мире 1 января 1979 Режиссер Атиф Йилмаз В ролях Сезен Аксу Булут Арас Все актеры и съемочная группа 1 постер

Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате Сообщить о выходе в прокат