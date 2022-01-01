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Прощальная песнь любви
Киноафиша Фильмы Прощальная песнь любви
Minik Serce

Прощальная песнь любви, 1979

1979 / Турция
4.6 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6
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4.6 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6
Продолжительность 1 час 10 минут
Год выпуска 1979
Премьера в мире 1 января 1979
Режиссер
Атиф Йилмаз
В ролях
Сезен Аксу
Булут Арас
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Прощальная песнь любви 1 постер
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