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Три обезьяны Три обезьяны
Киноафиша Фильмы Три обезьяны Три обезьяны, 2008: актеры и роли
Üç Maymun Три обезьяны 2008 / Турция / Франция
6.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
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Три обезьяны, 2008: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Нури Бильге Джейлан Nuri Bilge Ceylan
В ролях
Ахмет Рифар Сунгар Хатис Аслан Hatice Aslan Явуз Бинголь Эркан Кесаль
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