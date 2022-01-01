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Загадка Кальмана
Загадка Кальмана, 1984: актеры и роли
Élet muzsikája - Kálmán Imre, Az
Загадка Кальмана
1984 / СССР / Венгрия
7.6
Оцените
13
голосов
Рейтинг IMDb: 7.7
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Загадка Кальмана, 1984: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Дьердь Палашти
В ролях
Петер Хусти
Илдико Пирош
Энике Эсени
Татьяна Плотникова
Шандор Сабо
Sándor Szabó
Илона Каллаи
Ilona Kállay
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