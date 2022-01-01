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Загадка Кальмана
Киноафиша Фильмы Загадка Кальмана Загадка Кальмана, 1984: актеры и роли
Élet muzsikája - Kálmán Imre, Az Загадка Кальмана 1984 / СССР / Венгрия
7.6 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7.7
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Загадка Кальмана, 1984: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Дьердь Палашти
В ролях
Петер Хусти Илдико Пирош Энике Эсени Татьяна Плотникова Шандор Сабо Sándor Szabó Илона Каллаи Ilona Kállay Петер Балаж Péter Balázs Янош Катона János Katona Эржи Пастор Ирина Губанова Irina Gubanova Владимир Ферапонтов Vladimir Ferapontov
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