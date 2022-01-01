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Городские девчонки
Городские девчонки, 2002: актеры и роли
Uptown Girls
Городские девчонки
2002 / США
6.0
Оцените
12
голосов
Рейтинг IMDb: 6.1
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Городские девчонки, 2002: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Боаз Якин
Boaz Yakin
В ролях
Бриттани Мерфи
Brittany Murphy
Дакота Фаннинг
Dakota Fanning
Марли Шелтон
Marley Shelton
Доналд Эдиосан Фэйзон
Хезер Локлир
Майкл Ури
Michael Urie
Тони Девон
Tony Devon
Джесси Спенсер
Jesse Spencer
Сьюзан Уиллис
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