Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Везунчики» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Космические ковбои Награды и номинации фильма Космические ковбои

Награды и номинации фильма Космические ковбои 2000

Оскар 2001 Оскар 2001
Лучший звуковой монтаж
Номинант
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Буратино
Буратино
2026, Россия, семейный, приключения
Простоквашино
Простоквашино
2026, Россия, приключения, семейный
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Добрый доктор
Добрый доктор
2026, Россия, комедия
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Три богатыря и свет клином
Три богатыря и свет клином
2025, Россия, анимация, приключения, семейный
Ёлки 12
Ёлки 12
2025, Россия, комедия, приключения, семейный
Иллюзия обмана 3
Иллюзия обмана 3
2025, США, криминал, триллер
Синистер. Первое проклятие
Синистер. Первое проклятие
2025, США, ужасы
Отец, мать, сестра, брат
Отец, мать, сестра, брат
2025, США, драма
Волчок
Волчок
2025, Россия, комедия, приключения
Если скучаете по «Прибытию» и «Бегущему по лезвию» — вот 7 фантастических фильмов, которые пылятся на полке и ждут вас
Ни кадра зря: 5 научно-фантастических фильмов последних 10 лет, доведенных до совершенства
Не только «Уэнсдэй» и «Очень странные дела»: эти 10 сериалов Netflix 2022 года затянут так, что новогодние каникулы пролетят как один миг
«Самый бездарный, 100%»: у этой кошмарной сказки рейтинг 1,1 — Бурунов открещивается, а Воробьев, наоборот, гордится
«Один дома» стал культовым фильмом именно благодаря концовке: знали, что самую «рыдательную» сцену режиссер добавил в последний момент?
Если пару кирпичей рядом положить, можно Муссолини получить: «Чиполлино» появился благодаря диктатору (но на родине запретили по другой причине)
От «Места встречи» до «Невского»: сможете по кадрам узнать 6 фильмов и сериалов о сотрудниках правопорядка? (тест)
Кто чаще всего снимался у Рязанова: миллионы ответят — Гафт, и будут неправы
«Белла Рэмси, что с лицом?»: первая замена актера в 3-м сезоне «Одни из нас» подтверждена
Рязанов удачно украл «Иронию судьбы»: за 15 лет до появления Лукашина эта забытая всеми комедия получила 3 «Оскара»
Пиво, водка и коньяк, в бане вышел кавардак: во сколько Лукашину обошлась пьянка в «Сандунах» - потерял счет деньгам
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше