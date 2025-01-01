Меню
Награды и номинации фильма Стелла 1990

Золотая малина 1991 Золотая малина 1991
Худшая женская роль
Номинант
 Худшая песня
Номинант
