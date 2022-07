1 Soul Music Anthony Hamilton / Frank Fitzpatrick 2:58

2 I'm Your Puppet John Legend, Сэмюэл Л. Джексон, Берни Мак / Dan Penn 4:06

3 Private Number Chris Pierce, Leela James / William Bell 3:09

4 Water Meshell Ndegeocello / Eddie Floyd 3:14

5 Never Can Say Goodbye (Soul Men Redux) Айзек Хейз / Clifton Davis 5:17

6 Boogie Ain't Nuttin' (But Gettin' Down) Сэмюэл Л. Джексон, Берни Мак / Rufus Thomas 4:10

7 Just Dropped In (To See What Condition My Condition Was In) Sharon Jones & The Dap-Kings / Mickey Newbury 2:59

8 Memphis Train Ryan Shaw / Mack Rice 2:53

9 Comfort Me Sharon Leal 2:32

10 You Don't Know What You Mean (To a Lover Like Me) Sugarman 3, Lee Fields / Neal Sugarman 3:31

11 I've Never Found a Girl (To Love Me Like You Do) Eddie Floyd / Isbell 2:45