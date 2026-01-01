Оповещения от Киноафиши
Киноафиша
Фильмы
Одни и другие
Награды и номинации фильма Одни и другие
Награды и номинации фильма Одни и другие 1981
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
Награды
Похожие
Места съёмок
Каннский кинофестиваль 1981
Технический главный приз
Победитель
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
