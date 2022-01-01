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Вена танцует
Wiener Walzer
Вена танцует, 1951
1951 / Австрия
5.8
Оцените
15
голосов
Рейтинг IMDb: 6.5
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Жанр:
драма
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5.8
Оцените
15
голосов
Рейтинг IMDb: 6.5
Продолжительность
1 час 42 минуты
Год выпуска
1951
Премьера в мире
17 июня 1951
Режиссер
Эмиль Э. Рейнерт
В ролях
Марте Харрелл
Энтон Уолбрук
Фриц Имхофф
Все актеры и съемочная группа
1 постер
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