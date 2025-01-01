Меню
Фильмы
Год, когда мои родители поехали в отпуск
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Август
Отзывы
2025, Россия, драма, исторический, военный
Долгая прогулка
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
Дракула
Рецензия
Отзывы
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Зверопоезд
Отзывы
2025, Франция, боевик, анимация, комедия
Заклятие 4: Последний обряд
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
Выход 8
Рецензия
Отзывы
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Доктор Динозавров
Отзывы
2025, Россия, анимация
Альтер
Отзывы
2025, Канада, боевик, фантастика
Вниз
Отзывы
2025, Россия, боевик, мелодрама, триллер
Воображаемый друг
Отзывы
2024, США, ужасы
Клёвый УLove
Отзывы
2025, Россия, комедия, мелодрама
«Фишер» возвращается с 3 сезоном: прежние сезоны были только прелюдией к этому аду — девушка-Маугли, Алтай, маньяк
«Проклятья апельсинов» в «Крестном отце» не ожидал даже Коппола: вот что значат фрукты в культовом хите
«Крутая перемена» вернулась и снова «рвет» сентябрьские топы: раскрываем секрет локаций 2 сезона
«Очень прибыльное г…»: фильмы Андреасяна подняли на смех на Первом канале — под раздачу попал и «Последний богатырь»
Актеры пьянствовали в погребах, в селе не было света: «Свадьбу в Малиновке» на самом деле снимали в другой деревне
«Откровенное фуфло»: фанаты кино СССР, держитесь — и попробуйте угадать 5 кинолент по недовольным отзывам (тест)
Сразу 2 комедии 2024 года вошли в список самых смешных фильмов в истории Netflix: в России об обоих — ни сном, ни духом
Ни одного советского, но куча комедий: 7 любимых фильмов Бортич — актрисе 31, а подборка будто для вечной юности
Джордж Мартин работает над еще одним романом — он продолжит историю будущего спиноффа «Игры престолов»
Танцуют все! А эти фильмы особенно: россияне выбрали 10 кинолент СССР, где герои пляшут лучше всего — найдете свою любимую?
Без «Рокки» и «Движения вверх»: россияне могут пересматривать эти два фильма о спорте бесконечно — один отечественный и один зарубежный
