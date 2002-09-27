Оповещения от Киноафиши
Карлсон, который живет на крыше

Карлсон, который живет на крыше

Karlsson pa taket 18+
О фильме

Умный и в меру упитанный мужчина в расцвете лет? Это же Карлсон — "человек-пропеллер"! Тот самый, на двери которого написано: "здесь живет самый лучший на свете Карлсон!" К счастью для нас, этот герой нескромен настолько, что его удивительных и захватывающих приключений хватило на целый фильм! Был ли у вас когда-нибудь друг, которого только вы могли видеть или слышать? Если это так, то "Карлсон, который живет на крыше" — именно для вас.

Малыш — скучающий семилетний мечтатель, вынужденный проводить нескончаемо долгое жаркое лето в городской квартире. И однажды в сонные сумерки, когда ему до смерти надоели скучные разговоры старших брата, сестры и родителей, Малыш внезапно обнаружил, что его одиночество закончилось : навсегда! Ловкий, озорной и неугомонный пилот Карлсон с пропеллером на спине, кружа над раскалёнными крышами, планирует прямо в окно спальни обрадованного Малыша. Одиночеству Малыша пришел конец, зато у него появляются другие трудности. Нетерпеливый, но все же милый Карлсон сеет недоразумения и хаос в семье Малыша. Мальчику становится крайне необходимо доказать родителям, что Карлсон на самом деле существует. Но, конечно, каждый раз, когда Малыш говорит им о Карлсоне, который живет наверху на крыше, этот интересный вздорный человечек имеет неприятное обыкновение исчезать.

Карлсон, который живет на крыше — самый популярный персонаж детских книг, написанных шведской писательницей Астрид Линдгрен. Карлсон, по-детски очаровательный и полный веселья, без труда занял прочное место в сердцах детей всего мира.

Страна Швеция / Норвегия
Продолжительность 1 час 17 минут
Год выпуска 2002
Премьера в мире 27 сентября 2002
Дата выхода
27 сентября 2002 Швеция
MPAA G
Другие названия
Karlsson på taket, Karlsson on the Roof, Astrid Lindgrens Karlsson på taket, Karcsi a háztetőn, Karlsson de les teulades, Karlsson katuselt, Karlsson no Telhado, Karlsson på taget, Karlsson vom Dach, Karlsson z dachu, Карлсон, который живет на крыше, Карлсон, який мешкає на даху, やねの上のカールソン, 卡爾森在屋頂上, 屋根の上のカールソン
Режиссер
Вибеке Идсе
Все актеры и съемочная группа
