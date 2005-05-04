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Героин
Heroina
Героин, 2005
2005 / Испания
5.8
Оцените
15
голосов
Рейтинг IMDb: 5.7
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Жанр:
драма
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О фильме
В основе сюжета — реальные истории борьбы матерей сыновей-наркоманов, борющихся с проблемой наркоторговли.
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5.8
Оцените
15
голосов
Рейтинг IMDb: 5.7
Продолжительность
1 час 40 минут
Год выпуска
2005
Премьера в мире
4 мая 2005
Режиссер
Герардо Эрреро
В ролях
Адриана Осорес
Хавьер Перейра
Карлос Бланко
Мария Бусас
Луис Иглесиа
Все актеры и съемочная группа
1 постер
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