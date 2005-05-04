Героин, 2005

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о выходе в прокат О фильме В основе сюжета — реальные истории борьбы матерей сыновей-наркоманов, борющихся с проблемой наркоторговли. Развернуть 5.8 Оцените 15 голосов Рейтинг IMDb: 5.7 Продолжительность 1 час 40 минут Год выпуска 2005 Премьера в мире 4 мая 2005 Режиссер Герардо Эрреро В ролях Адриана Осорес Хавьер Перейра Карлос Бланко Мария Бусас Луис Иглесиа Все актеры и съемочная группа 1 постер

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