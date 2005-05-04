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Героин
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Heroina

Героин, 2005

2005 / Испания
5.8 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
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О фильме
В основе сюжета — реальные истории борьбы матерей сыновей-наркоманов, борющихся с проблемой наркоторговли.
5.8 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2005
Премьера в мире 4 мая 2005
Режиссер
Герардо Эрреро
В ролях
Адриана Осорес
Хавьер Перейра
Карлос Бланко
Мария Бусас
Луис Иглесиа
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Героин 1 постер
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