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Контроль Контроль
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Control Контроль 2007 / США / Великобритания / Австралия / Япония
7.4 Оцените
36 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
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Отзывы о фильме «Контроль»

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pippi longstocking 2 апреля 2015, 12:51
потрясающий фильм. Не могу быть совсем беспристрастна, тк очень люблю Joy Division..на мой взгляд, работа Корбайна на высоте. Актеры тоже умнички, выложились на 110 процентов исмогли по настоящему передать чувства, атмосферу, эмоции...10 из 10.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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