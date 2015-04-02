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Контроль
Отзывы о фильме «Контроль»
Control
Контроль
2007 / США / Великобритания / Австралия / Япония
Трейлер
7.4
Оцените
36
голосов
Рейтинг IMDb: 7.6
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pippi longstocking
2 апреля 2015, 12:51
потрясающий фильм. Не могу быть совсем беспристрастна, тк очень люблю Joy Division..на мой взгляд, работа Корбайна на высоте. Актеры тоже умнички, выложились на 110 процентов исмогли по настоящему передать чувства, атмосферу, эмоции...10 из 10.
2 апреля 2015, 12:51
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