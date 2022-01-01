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Контроль
Контроль, 2007: актеры и роли
Control
Контроль
2007 / США / Великобритания / Австралия / Япония
Трейлер
7.4
Оцените
36
голосов
Рейтинг IMDb: 7.7
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Контроль, 2007: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Антон Корбейн
Anton Corbijn
В ролях
Сэм Райли
Sam Riley
Саманта Мортон
Samantha Morton
Александра Мария Лара
Alexandra Maria Lara
Джо Андерсон
Joe Anderson
Тоби Кеббелл
Toby Kebbell
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