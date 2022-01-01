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Контроль Контроль
Киноафиша Фильмы Контроль Контроль, 2007: актеры и роли
Control Контроль 2007 / США / Великобритания / Австралия / Япония
7.4 Оцените
36 голосов Рейтинг IMDb: 7.7
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Контроль, 2007: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Антон Корбейн Антон Корбейн Anton Corbijn
В ролях
Сэм Райли Сэм Райли Sam Riley Саманта Мортон Саманта Мортон Samantha Morton Александра Мария Лара Александра Мария Лара Alexandra Maria Lara Джо Андерсон Джо Андерсон Joe Anderson Тоби Кеббелл Тоби Кеббелл Toby Kebbell
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