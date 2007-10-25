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Порно! Мело! Драма!
Porno!Melo!Drama!
Порно! Мело! Драма!, 2007
2007 / Германия
3.6
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 5.5
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Жанр:
мелодрама
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О фильме
История о трех подругах разных национальностей, которые живут в поисках любви и справедливости. Одна из подруг решает снять о себе фильм.
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3.6
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 5.5
Продолжительность
1 час 19 минут
Год выпуска
2007
Премьера в мире
25 октября 2007
Возраст
18+
Бюджет
$1 100 000
Режиссер
Хеесок Зон
В ролях
Яле Арикан
Йоханнес Брандруп
Матиас Кеберлин
Франциска Петри
Йунг Ми Парк
Все актеры и съемочная группа
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