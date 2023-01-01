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Из жизни марионеток
Из жизни марионеток, 1980: актеры и роли
Aus dem Leben der Marionetten
Из жизни марионеток
1980 / Германия / Швеция
7.6
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10
голосов
Рейтинг IMDb: 7.2
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Из жизни марионеток, 1980: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Ингмар Бергман
Ingmar Bergman
В ролях
Роберт Атзорн
Мартин Бенрат
Martin Benrath
Тони Бергер
Toni Burger
Кристин Бучеггер
Гэби Дохм
Эрвин Фабер
Erwin Faber
Лола Мютел
Рут Олафс
Ruth Olafs
Карл-Хайнц Пелсер
Karl-Heinz Pelser
Хайнц Беннент
Heinz Bennent
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