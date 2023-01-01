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Из жизни марионеток Из жизни марионеток
Киноафиша Фильмы Из жизни марионеток Из жизни марионеток, 1980: актеры и роли
Aus dem Leben der Marionetten Из жизни марионеток 1980 / Германия / Швеция
7.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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Из жизни марионеток, 1980: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Ингмар Бергман Ингмар Бергман Ingmar Bergman
В ролях
Роберт Атзорн Мартин Бенрат Martin Benrath Тони Бергер Toni Burger Кристин Бучеггер Гэби Дохм Эрвин Фабер Erwin Faber Лола Мютел Рут Олафс Ruth Olafs Карл-Хайнц Пелсер Karl-Heinz Pelser Хайнц Беннент Heinz Bennent
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Вызов
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