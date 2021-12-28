Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Сквозь время" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Золотая лихорадка Золотая лихорадка
Киноафиша Фильмы Золотая лихорадка Отзывы о фильме «Золотая лихорадка»
The Gold Rush Золотая лихорадка 1925 / США
7.5 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 8.1
Написать отзыв
Смотрите за 1
Смотрите за 1
В избранное Уже в избранном

Отзывы о фильме «Золотая лихорадка»

Вся информация о фильме
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Московская школа кино 28 декабря 2021, 11:41
Как известно, каждый год 31 декабря Женя Лукашин с друзьями ходит в баню. Неизменная часть новогоднего ритуала в России — наблюдать за этим на экранах телевизоров. Включить «Шурика» или «Ивана Васильевича» (для зумеров — «Один дома») — все равно что зажечь огоньки на елке. Эти фильмы выучены наизусть и уже не удивляют. Они — обязательный атрибут праздника, часть его камерной атмосферы и особого уюта. Такие пересматривают в сотый раз краем глаза, нарезая оливье, наряжая елку, сидя за новогодним столом.

Для немого кино ленивый способ просмотра вполглаза едва ли сработает. Зато полноценный сеанс на диване с глинтвейном, под теплым пледом, когда ничто не отвлекает, может доставить немало новых неочевидных впечатлений. В новогодние праздники для этого лучше всего подойдет «Золотая лихорадка» (1925) Чарли Чаплина — один из великих образцов кинематографа дозвуковой эпохи. «Немота» фильма условна: парадоксальным образом кино без слов оказывается красноречивее и выразительнее многих современных звуковых картин. В звуке как таковом недостатка тоже не будет: сейчас «Золотую лихорадку» можно смотреть с замечательной музыкой самого Чарли Чаплина, написанной им для повторного релиза фильма в 1942 году.

История разворачивается во времена массовой и стихийной добычи золота на Аляске — в период так называемой «золотой лихорадки». Судьба забрасывает одинокого золотоискателя Чарли в ветхую хижину. Там Маленький бродяга вынужден укрываться от ветра и холода в компании другого, более удачливого золотоискателя — Большого Джима Маккея. Голод порождает гиперреалистичные галлюцинации и вынуждает героев довольствоваться вареным ботинком на обед. Идея этого эпизода пришла к Чаплину после прочтения одной газетной публикации. Это была совсем неновогодняя история о переселенческой экспедиции, застрявшей в горах Сьерра-Невады, — история о холоде, голоде и даже каннибализме. В фильме Чаплина суровые обстоятельства становятся поводом для изобретательной комедии положений и пантомимы.

Новый год — часть сюжета картины. После приключений на золотых приисках в самый канун праздника, Чарли ждут приключения романтические — встреча с красавицей Джорджией, звездой местного салуна.

«Золотая лихорадка» — подлинное кинематографическое чудо, достойное того, чтобы случиться с вами в Новый год. Холодное согревает душу, трагическое превращается в комическое, немое подлинно выразительно. Картина говорит со зрителем на универсальном языке. Это кино отлично подойдет как для индивидуального, так и для коллективного просмотра в кругу семьи и друзей. Возраст не имеет значения. В этом фильме есть все элементы аттракциона и высокого искусства: виртуозная актерская игра, техническая изобретательность трюков, а также сочетание юмора, поэзии и романтики, не говоря уже о знаменитом танце булочек.

Надя Валебная
28 декабря 2021, 11:41 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Непосредственно Каха. Другой фильм
Непосредственно Каха. Другой фильм 70 комментариев
Форсаж 10
Форсаж 10 69 комментариев
Рождение легенд
Рождение легенд 8 комментариев
Трансформеры: Восхождение Звероботов
Трансформеры: Восхождение Звероботов 10 комментариев
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Маша и Медведь в кино: скажите «Ой!»
Маша и Медведь в кино: скажите «Ой!»
2023, Россия, детский, анимация
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Человек-Паук: Паутина Вселенных
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
Форсаж 10
Форсаж 10
2023, США, боевик, криминал
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Мармадюк
Мармадюк
2022, США, анимация
Яга и книга заклинаний
Яга и книга заклинаний
2023, Россия, анимация, семейный, приключения
Снегирь
Снегирь
2023, Россия, драма
До рассвета
До рассвета
2023, Россия, комедия
Непосредственно Каха. Другой фильм
Непосредственно Каха. Другой фильм
2023, Россия, комедия
Стоп-слово
Стоп-слово
2022, Франция / Россия / США, драма, триллер
Related video
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше