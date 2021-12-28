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Золотая лихорадка
Отзывы о фильме «Золотая лихорадка»
The Gold Rush
Золотая лихорадка
1925 / США
Трейлер
7.5
Оцените
11
голосов
Рейтинг IMDb: 8.1
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Московская школа кино
28 декабря 2021, 11:41
Как известно, каждый год 31 декабря Женя Лукашин с друзьями ходит в баню. Неизменная часть новогоднего ритуала в России — наблюдать за этим на экранах телевизоров. Включить «Шурика» или «Ивана Васильевича» (для зумеров — «Один дома») — все равно что зажечь огоньки на елке. Эти фильмы выучены наизусть и уже не удивляют. Они — обязательный атрибут праздника, часть его камерной атмосферы и особого уюта. Такие пересматривают в сотый раз краем глаза, нарезая оливье, наряжая елку, сидя за новогодним столом.
Для немого кино ленивый способ просмотра вполглаза едва ли сработает. Зато полноценный сеанс на диване с глинтвейном, под теплым пледом, когда ничто не отвлекает, может доставить немало новых неочевидных впечатлений. В новогодние праздники для этого лучше всего подойдет «Золотая лихорадка» (1925) Чарли Чаплина — один из великих образцов кинематографа дозвуковой эпохи. «Немота» фильма условна: парадоксальным образом кино без слов оказывается красноречивее и выразительнее многих современных звуковых картин. В звуке как таковом недостатка тоже не будет: сейчас «Золотую лихорадку» можно смотреть с замечательной музыкой самого Чарли Чаплина, написанной им для повторного релиза фильма в 1942 году.
История разворачивается во времена массовой и стихийной добычи золота на Аляске — в период так называемой «золотой лихорадки». Судьба забрасывает одинокого золотоискателя Чарли в ветхую хижину. Там Маленький бродяга вынужден укрываться от ветра и холода в компании другого, более удачливого золотоискателя — Большого Джима Маккея. Голод порождает гиперреалистичные галлюцинации и вынуждает героев довольствоваться вареным ботинком на обед. Идея этого эпизода пришла к Чаплину после прочтения одной газетной публикации. Это была совсем неновогодняя история о переселенческой экспедиции, застрявшей в горах Сьерра-Невады, — история о холоде, голоде и даже каннибализме. В фильме Чаплина суровые обстоятельства становятся поводом для изобретательной комедии положений и пантомимы.
Новый год — часть сюжета картины. После приключений на золотых приисках в самый канун праздника, Чарли ждут приключения романтические — встреча с красавицей Джорджией, звездой местного салуна.
«Золотая лихорадка» — подлинное кинематографическое чудо, достойное того, чтобы случиться с вами в Новый год. Холодное согревает душу, трагическое превращается в комическое, немое подлинно выразительно. Картина говорит со зрителем на универсальном языке. Это кино отлично подойдет как для индивидуального, так и для коллективного просмотра в кругу семьи и друзей. Возраст не имеет значения. В этом фильме есть все элементы аттракциона и высокого искусства: виртуозная актерская игра, техническая изобретательность трюков, а также сочетание юмора, поэзии и романтики, не говоря уже о знаменитом танце булочек.
Надя Валебная
28 декабря 2021, 11:41
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Для немого кино ленивый способ просмотра вполглаза едва ли сработает. Зато полноценный сеанс на диване с глинтвейном, под теплым пледом, когда ничто не отвлекает, может доставить немало новых неочевидных впечатлений. В новогодние праздники для этого лучше всего подойдет «Золотая лихорадка» (1925) Чарли Чаплина — один из великих образцов кинематографа дозвуковой эпохи. «Немота» фильма условна: парадоксальным образом кино без слов оказывается красноречивее и выразительнее многих современных звуковых картин. В звуке как таковом недостатка тоже не будет: сейчас «Золотую лихорадку» можно смотреть с замечательной музыкой самого Чарли Чаплина, написанной им для повторного релиза фильма в 1942 году.
История разворачивается во времена массовой и стихийной добычи золота на Аляске — в период так называемой «золотой лихорадки». Судьба забрасывает одинокого золотоискателя Чарли в ветхую хижину. Там Маленький бродяга вынужден укрываться от ветра и холода в компании другого, более удачливого золотоискателя — Большого Джима Маккея. Голод порождает гиперреалистичные галлюцинации и вынуждает героев довольствоваться вареным ботинком на обед. Идея этого эпизода пришла к Чаплину после прочтения одной газетной публикации. Это была совсем неновогодняя история о переселенческой экспедиции, застрявшей в горах Сьерра-Невады, — история о холоде, голоде и даже каннибализме. В фильме Чаплина суровые обстоятельства становятся поводом для изобретательной комедии положений и пантомимы.
Новый год — часть сюжета картины. После приключений на золотых приисках в самый канун праздника, Чарли ждут приключения романтические — встреча с красавицей Джорджией, звездой местного салуна.
«Золотая лихорадка» — подлинное кинематографическое чудо, достойное того, чтобы случиться с вами в Новый год. Холодное согревает душу, трагическое превращается в комическое, немое подлинно выразительно. Картина говорит со зрителем на универсальном языке. Это кино отлично подойдет как для индивидуального, так и для коллективного просмотра в кругу семьи и друзей. Возраст не имеет значения. В этом фильме есть все элементы аттракциона и высокого искусства: виртуозная актерская игра, техническая изобретательность трюков, а также сочетание юмора, поэзии и романтики, не говоря уже о знаменитом танце булочек.
Надя Валебная
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