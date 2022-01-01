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Акулы
Акулы, 2006: актеры и роли
Sharkwater
Акулы
2006 / Канада
8.0
Оцените
12
голосов
Рейтинг IMDb: 7.9
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Акулы, 2006: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Роб Стюарт
Rob Stewart
В ролях
Патрик Мур
Patrick Moore
Эрих Риттер
Erich Ritter
Роб Стюарт
Rob Stewart
Пол Уотсон
Paul Watson
Борис Уорм
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