Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Дружок веселого бесенка
Киноафиша Фильмы Дружок веселого бесенка Дружок веселого бесенка, 1987: актеры и роли
Przyjaciel wesolego diabla Дружок веселого бесенка 1987 / Польша
6.4 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Дружок веселого бесенка, 1987: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Ежи Лукашевич Jerzy Lukaszewicz
В ролях
Петр Дзямарски Збигнев Грабски Вальдемар Калиш Кристина Лех-Мачка Францишек Печка Януш Стернински
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье
2021, Мексика, ужасы
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Хронос
Хронос
2022, Россия, семейный, приключения, фантастика
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
Молодой человек
Молодой человек
2022, Россия, комедия
Related video
Возмутил народ: за что Хрюшу пытались «уволить» из «Спокойной ночи, малыши!»
Не один: покинувший страну Цискаридзе не стал молчать
Ивлееву обошел на повороте: вот как живет лишившийся дома Элджей после развода
Голливуд позавидует: в спорах о популярности Ханде Эрчел поставили точку
Отгородился от семьи и не выходит на связь: правда о сыне Децла вышла наружу
«Нужно что-то менять»: Киркоров раскрыл все карты
«Спасибо за 4 счастливых года»: Орбакайте попрощалась с «Современником»
«Бузова была права»: Тарасова подловили на нелепой лжи
Против не только Елизавета II: истинное отношение к Меган Маркл предали огласке
Сходство налицо: отец Фриске огорошил признанием
Такого не ожидал никто: изменившаяся до неузнаваемости Бьянка пошла вразнос у всех на глазах
«Зрителей не стеснялся»: Пресняков пошел по проторенной дорожке
Приложение киноафиши