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Фильмы
Великий Леонардо и его окружение
Великий Леонардо и его окружение
, 2002
Россия / документальный, исторический / 18+
О фильме
Расписание
О фильме
В фильме рассказывается об изобретениях Леонардо Да Винчи, о его жизни и о самой эпохе.
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Детали фильма
Страна
Россия
Продолжительность
50 минут
Год выпуска
2002
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Место в рейтинге
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