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Киноафиша Фильмы Великий Леонардо и его окружение

Великий Леонардо и его окружение

, 2002
Россия / документальный, исторический / 18+

О фильме

В фильме рассказывается об изобретениях Леонардо Да Винчи, о его жизни и о самой эпохе.

Детали фильма

Страна Россия
Продолжительность 50 минут
Год выпуска 2002

Рейтинг фильма

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