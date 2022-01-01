|Название
|Исполнитель / Композитор
|Время
|1
|Hellraiser III: Hell on Earth
|Randy Miller
|2:15
|2
|Back to Hell
|Randy Miller
|4:42
|3
|Cenobites’ Death Dance
|Randy Miller
|2:34
|4
|Pinhead’s Protégés / The Devil’s Mass
|Randy Miller
|12:54
|5
|Come to Daddy
|Randy Miller
|2:44
|6
|Gothic Rebirth
|Randy Miller
|1:07
|7
|Emergency Room
|Randy Miller
|6:35
|8
|Mind Invasion
|Randy Miller
|2:44
|9
|The Pillar
|Randy Miller
|4:12
|10
|Elliot’s Story
|Randy Miller
|5:16
|11
|Shall We Begin?
|Randy Miller
|2:06