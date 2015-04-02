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Мужской сезон. Бархатная революция
Отзывы о фильме «Мужской сезон. Бархатная революция»
Мужской сезон. Бархатная революция
2005 / Россия
7.0
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2 апреля 2015, 12:51
Фильм про пропаганду наркозависимости - это круто, надо пойти
Цитата (Comon, 09/09/2005 - 13:16:34):
конец фильма просто добил: минуты три просто показывают панораму спального района под музыку и надпись типа: Спасибо тем кто стоит на страже наших детей (от наркоты разумеется
Конечно от наркоты - какой нормальный режиссер 3 минуты крыши будет показывать
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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Ask
2 апреля 2015, 12:51
Фильма не видел,но мнение свое имею ✊
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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777
2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение Метроман от 14/09/2005 - 17:16:56
Фильм снимался в Москве. Эпизоды с погонями на машинах были сняты на московском третьем транспортном кольце.
2 апреля 2015, 12:51
0
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Jessy-I
2 апреля 2015, 12:51
Все ok только немного надоело все криминальное...я вообще думаю надо создавать более жизненные фильмы типа Бумера а когда у всех денег дофига то от скуки герои ищут приключения на вторые 90...
2 апреля 2015, 12:51
0
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Влад
2 апреля 2015, 12:51
Первые пять минут идут титры, дальше М. Медсен еще 3 мин.
Если человек засыпает на 5 мин....!! Я не знаю. Этот фильм, это визуальная агрессия, только этим он может не понравится.Если вам нравится Тони Скот вам понравится Мужской сезон.
2 апреля 2015, 12:51
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Фильм снимался в Москве. Эпизоды с погонями на машинах были сняты на московском третьем транспортном кольце.
Если человек засыпает на 5 мин....!! Я не знаю. Этот фильм, это визуальная агрессия, только этим он может не понравится.Если вам нравится Тони Скот вам понравится Мужской сезон.
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