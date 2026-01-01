В Азии обожают «Машу и Медведя» настолько, что у них есть свой похожий мультфильм: вы могли его пропустить, а зря

Альтернативный финал: узнали у ИИ судьбу Энди, если бы она не ушла от Миранды в «Дьявол носит Prada»

Думаете, что Шурик – студент, ученый или инженер? Спустя десятилетия зрители разгадали, кем на самом деле работал герой Гайдая

Целуются все! Но только знаток угадает, кто и в каком фильме – вспомните 6 кинолент СССР по любовным сценам (тест)

Если пройдете этот тест, вы — точно круглый отличник: 9 слов с коварным ударением, которые ставят в тупик 90% людей

«Первый отдел 5» на подходе, а НТВ уже снимает новый хит: тоже «отдел», но на сей раз «Разбойный»

Сколько сезонов и серий в «Мистер Ноготь»: включила на замену мрачным детективам и не пожалела – цепляет с первых минут

Collider назвал топ-3 главных фильма великого Стивена Спилберга: без «Челюстей», динозавров и «Инопланетянина»

5 лет без сериала «Пес» с Панфиловым: сложный тест покажет, как внимательно вы смотрели легендарный детектив НТВ

Кандидат на звание лучшей драмеди 2026-го — работает как бесплатный сеанс терапии: сериал с Куценко с ходу получил 8,3 балла