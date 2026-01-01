Сюжет «Горничной» «слизали» с турецкого сериала: правда, как Сидни Суини, там никто не раздевается

2 самые громкие премьеры этой недели: включите на выходных, если еще не успели заценить

11,6 млн просмотров и море умиления: у «Маши и Медведя» есть идеальная серия ко Дню всех влюбленных (видео)

«Дурилки картонные»: ветераны спецназа разгромили «Позывной "Альфа"» — особо влетело Епифанцеву с козлиной бородкой

Испания, Британия и Корея: эти 3 детективных сериала высоко оценили на IMDb, но вы могли их не заметить

Юру Борисова назвала «дурачком» звезда «Папиных дочек»: раскрыла, кто продвигает актера

«Невеста не волк — в лес не убежит»: вспомните 5 фильмов СССР по фото с молодоженами (тест)

Три мини-сериала февраля, которые можно проглотить за выходные

Как в Османской империи «производили» евнухов: схема, о которой смолчал «Великолепный век»

В этом фильме американцы опозорили великую Вертинскую на весь мир: пятно на репутации Голливуда