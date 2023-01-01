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Модернисты
Модернисты, 1988: актеры и роли
The Moderns
Модернисты
1988 / США
6.5
Оцените
15
голосов
Рейтинг IMDb: 6.6
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Модернисты, 1988: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Алан Рудольф
Alan Rudolph
В ролях
Кит Кэррэдин
Линда Фиорентино
Linda Fiorentino
Женевьев Бюжо
Geneviève Bujold
Джералдин Чаплин
Уоллес Шоун
Wallace Shawn
Кевин Дж. О’Коннор
Kevin J. O'Connor
Джон Лоун
John Lone
Фрэнсис О’Коннор
Frances O'Connor
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