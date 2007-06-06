В маленьком израильском городке компания юных эмигрантов из бывшего СССР нарывается на неприятности, или, возможно, неприятности сами находят их. Возглавляет компанию бывший футболист Слава. Когда супруга выгоняет его из дома, он находит приют у Виктора, владельца продуктового магазина, который когда-то был футбольным тренером. Виктор уговаривает Славу собрать футбольную команду и участвовать в турнире по минифутболу. Слава собирает команду друзей: Муху, Банучку, Хохла и Костыля — единственного из них, кто еще учится в школе.