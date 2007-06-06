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Постер фильма Дети СССР
7.4
Киноафиша Фильмы Дети СССР
7.4

Дети СССР

, 2007
Yaldey CCCP
Израиль / драма / 18+
Постер фильма Дети СССР
7.4

О фильме

В маленьком израильском городке компания юных эмигрантов из бывшего СССР нарывается на неприятности, или, возможно, неприятности сами находят их. Возглавляет компанию бывший футболист Слава. Когда супруга выгоняет его из дома, он находит приют у Виктора, владельца продуктового магазина, который когда-то был футбольным тренером. Виктор уговаривает Славу собрать футбольную команду и участвовать в турнире по минифутболу. Слава собирает команду друзей: Муху, Банучку, Хохла и Костыля — единственного из них, кто еще учится в школе.

В ролях

Дэниэл Брук
Slava
Артур Марченко
Banochka
Игал Резник
Mucha
Владимир Фридман
Viktor the Coach
Тамара Клайнгон
Svetlana
Анна Стефан
Салим Дау
Policeman
Виталий Фридланд
Kostyl'
Шол Мизрахи
Mashiah
Niko Nikolaev
Vitaly
Sirak M. Sabahat
Nisim
Режиссер Феликс Герчиков
Сценарист Ayidin Ali-Zade, Феликс Герчиков
Композитор Аркадий Духин
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Израиль
Продолжительность 1 час 36 минут
Год выпуска 2007
Премьера в мире 6 июня 2007
Дата выхода
6 июня 2007 Израиль
Производство JCS Productions
Другие названия
Yeldey SSSR, The Children of USSR, Children of the CCCP, Yaldei SSSR: The Children of USSR, Yeldai CCCP, Yeldey CCCP, Дети СССР, Децата на СССР

Рейтинг фильма

7.4
Оцените 11 голосов
7.5 IMDb

Отзывы о фильме

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