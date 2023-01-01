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Параноид Парк Параноид Парк
Киноафиша Фильмы Параноид Парк Параноид Парк, 2007: актеры и роли
Paranoid Park Параноид Парк 2007 / Франция / США
7.0 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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Параноид Парк, 2007: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Гас Ван Сент Гас Ван Сент Gus Van Sant
В ролях
Гэйб Невинс Gabe Nevins Дэниэл Лиу Тейлор Момсен Тейлор Момсен Taylor Momsen Джейк Миллер Лорен МакКинни Уинфилд Джексон Джо Швайцер Грэйс Картер Скотт Патрик Грин Scott Patrick Green Джон Майкл Берроуз John Michael Burrowes Джей "Смэй" Уильямсон Диллон Хайнс Dillon Hines Эмма Невинс Emma Nevins
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