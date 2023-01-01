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Параноид Парк
Параноид Парк, 2007: актеры и роли
Paranoid Park
Параноид Парк
2007 / Франция / США
7.0
Оцените
12
голосов
Рейтинг IMDb: 6.6
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Параноид Парк, 2007: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Гас Ван Сент
Gus Van Sant
В ролях
Гэйб Невинс
Gabe Nevins
Дэниэл Лиу
Тейлор Момсен
Taylor Momsen
Джейк Миллер
Лорен МакКинни
Уинфилд Джексон
Джо Швайцер
Грэйс Картер
Скотт Патрик Грин
Scott Patrick Green
Джон Майкл Берроуз
John Michael Burrowes
Джей "Смэй" Уильямсон
Диллон Хайнс
Dillon Hines
Эмма Невинс
Emma Nevins
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