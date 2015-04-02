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Роковая красотка Роковая красотка
Киноафиша Фильмы Роковая красотка Отзывы о фильме «Роковая красотка»
Hors de prix Роковая красотка 2006 / Франция
7.4 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7
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Отзывы о фильме «Роковая красотка»

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wollo 2 апреля 2015, 12:51
А мне комедия не понравилась!!!

Очень банальная и юмор не очень

Мое сообщения конечно удалят модеры

Т.к. деньги им не зря платят )))
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Белка 2 апреля 2015, 12:51
Мы с мужем смотрели его на DVD еще зимой. Очень милый, романтичный фильм. Поклонникам французких комедий очень рекомендую
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
PHOENIX 2 апреля 2015, 12:51
Советую сходить в будний день, сесть на последний ряд в небольшом зале с друзьями, снять ботинки, задрать ноги и оттянуться!! Т.е. поржать отдуши...я так и сделал
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
vredina 2 апреля 2015, 12:51
Чудесная романтическая комедия! Приятно порадовала Одри))

Никаких пошлостей в фильме не было, из кинотеатра вышли в прекрасном настроении (а ведь это было первое свидание)!

В общем, побольше бы таких фильмов, при просмотре которых не возникает чувства неловкости за экранные глупости.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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