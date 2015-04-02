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Создатели фильма Next, появившегося в российском прокате под названием «Пророк», очень точно обнажили, как, впрочем, и авторы многих других фантастических картин на тему парадоксальности времени, красную нить европейского сознания новой и новейшей эпохи. Имя этой нити, как ни странно, – эдипов комплекс. К сожалению, Зигмунд Фрейд, склонный вышивать по научной канве бурными и сугубо частными фантазиями, выудил из сюжета об Эдипе лишь отцеубийство да материнско-сыновний инцест, в то время как это…