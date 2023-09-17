Реклама 18+
•••
✕
Смотрите фильмы бесплатно на
Публичное акционерное общество
«Ростелеком» ИНН: 7707049388
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Вселенная Стивена Кинга"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Смешарики
Отзывы о мультфильме «Смешарики»
Смешарики
2004 / Россия
6.2
Оцените
31
голос
Написать отзыв
В избранное
Уже в избранном
О мультфильме
Расписание
Отзывы
Статьи
Персоны
Постеры
Похожие
Отзывы о мультфильме «Смешарики»
Вся информация о мультфильме
Комментарии
Обсудить в чате
Новые
Лучшие
Написать отзыв
pavelkozlov0000
17 сентября 2023, 22:37
Оценка
гениальнейший проект, который можно пересматривать сколько угодно и в любом возрасте. Добрая атмосфера и отличное музыкальное сопровождение!
17 сентября 2023, 22:37
0
0
Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи
Войти как пользователь
В контакте
Одноклассники
Авторизовываясь, вы соглашаетесь с
правилами пользования сайта
Авторизация по e-mail
Сейчас обсуждают
Иди ко мне, детка!
1 комментарий
Паранормальные Явления. Ритуальный Дом
26 комментариев
Жанна Дюбарри
72 комментария
Баба Яга спасает мир
51 комментарий
В прокате
Премьеры
Онлайн
Барби
Рецензия
Отзывы
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
После. Навсегда
Рецензия
Отзывы
2023, США, драма
Оппенгеймер
Рецензия
Отзывы
2023, США, биография, драма, исторический
Искусство по понятиям
Рецензия
Отзывы
2023, США, триллер
Праздники
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, комедия
Звук свободы
Отзывы
2023, США, боевик, биография, драма
Жанна Дюбарри
Рецензия
Отзывы
2023, Франция, биография, драма, исторический
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Отзывы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Дозор Джунглей: Кругосветка
Отзывы
2023, Франция, приключения, анимация
Баба Яга спасает мир
Отзывы
2023, Россия, семейный, комедия
Проклятое наследие
Отзывы
2023, Франция / США, ужасы
Астрал. 13-й этаж
Отзывы
2022, Малайзия, фэнтези, ужасы, детектив
Related video
Наталья Морская Пехота: что стало с героиней мема, которая кричала на людей в автобусе
Тест: сможете узнать любимых звезд по частям тела? Уверены, не всем это под силу
В СССР этот фильм назвали дешевой мелодрамой — на Западе признали жемчужиной кинематографа
Кончаловский даст жесткий ответ создателям «Чебурашки»: вот что он готовит
Все оттенки синего и багровый лоб: Малахову разукрасили лицо на родине
Из гадкого утенка в прекрасного лебедя: вредина с косичкой из «Ералаша» выросла роковой красавицей
«Блатные» столько тратили на завтрак: озвучен копеечный гонорар Певцова в «Бандитском Петербурге»
Никакая она не скрипачка: кем на самом деле была жена Белого из «Бригады»
Тест: что вы найдете в Зазеркалье?
Не хуже Месси: Костомаров лихо отчеканил футбольный мяч на протезе (видео)
Вернут в эфир федерального канала: людей ждет тяжкое зрелище в годовщину смерти Пускепалиса
Эти 3 знака Зодиака разбогатеют уже в конце осени 2023
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Авторизация по e-mail