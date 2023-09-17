Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Вселенная Стивена Кинга" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Смешарики
Киноафиша Фильмы Смешарики Отзывы о мультфильме «Смешарики»
Смешарики 2004 / Россия
6.2 Оцените
31 голос
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Отзывы о мультфильме «Смешарики»

Вся информация о мультфильме
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
pavelkozlov0000 17 сентября 2023, 22:37
Оценка
гениальнейший проект, который можно пересматривать сколько угодно и в любом возрасте. Добрая атмосфера и отличное музыкальное сопровождение!
17 сентября 2023, 22:37 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Иди ко мне, детка!
Иди ко мне, детка! 1 комментарий
Паранормальные Явления. Ритуальный Дом
Паранормальные Явления. Ритуальный Дом 26 комментариев
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри 72 комментария
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир 51 комментарий
Барби
Барби
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
После. Навсегда
После. Навсегда
2023, США, драма
Оппенгеймер
Оппенгеймер
2023, США, биография, драма, исторический
Искусство по понятиям
Искусство по понятиям
2023, США, триллер
Праздники
Праздники
2023, Россия, комедия
Звук свободы
Звук свободы
2023, США, боевик, биография, драма
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Дозор Джунглей: Кругосветка
Дозор Джунглей: Кругосветка
2023, Франция, приключения, анимация
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
Проклятое наследие
Проклятое наследие
2023, Франция / США, ужасы
Астрал. 13-й этаж
Астрал. 13-й этаж
2022, Малайзия, фэнтези, ужасы, детектив
Related video
Наталья Морская Пехота: что стало с героиней мема, которая кричала на людей в автобусе
Тест: сможете узнать любимых звезд по частям тела? Уверены, не всем это под силу
В СССР этот фильм назвали дешевой мелодрамой — на Западе признали жемчужиной кинематографа
Кончаловский даст жесткий ответ создателям «Чебурашки»: вот что он готовит
Все оттенки синего и багровый лоб: Малахову разукрасили лицо на родине
Из гадкого утенка в прекрасного лебедя: вредина с косичкой из «Ералаша» выросла роковой красавицей
«Блатные» столько тратили на завтрак: озвучен копеечный гонорар Певцова в «Бандитском Петербурге»
Никакая она не скрипачка: кем на самом деле была жена Белого из «Бригады»
Тест: что вы найдете в Зазеркалье?
Не хуже Месси: Костомаров лихо отчеканил футбольный мяч на протезе (видео)
Вернут в эфир федерального канала: людей ждет тяжкое зрелище в годовщину смерти Пускепалиса
Эти 3 знака Зодиака разбогатеют уже в конце осени 2023
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше