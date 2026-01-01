Сборник немецких короткометражек.Сегодня главные смотры короткометражного кино проходят на фестивалях. Крупнейшими фестивалями в Германии считаются фестивали в Оберхаузене, в Берлине и в Гамбурге. Фестиваль анимационного и короткометражного кино в Дрездене, неделя короткометражек в Регенсбурге и фестиваль "Short Cuts Cologne" в Кельне.
Детали фильма
СтранаГермания
Продолжительность1 час 40 минут
Год выпуска2005
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