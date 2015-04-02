Причина возникновения сначала литературной, а затем кинематографической предыстории «Красного Дракона», «Молчания ягнят» и «Ганнибала» ясна как божий день: беллетристом Томасом Харрисом и продюсером Дино Де Лаурентиисом закономерно овладело простое человеческое желание заработать побольше денег на идеально раскрученном «бренде». Однако названной предысторией Харрис и Де Лаурентиис убили одного из самых изысканных и утонченных персонажей конца ХХ столетия, и за это они будут вечно гореть в аду,…
Я сама очень "люблю" личность Лектера-Хопкинса, никто с этим не спорит. Но мне как раз показалось, что учитывая сложность поставленной перед сценаристами задачи, история оказалась очень даже подходящая. Учитывая то, что во время 2МВ вполне могло такое произойти, + тот факт, что молодой Лектер САМ оказывается причастным, все это вполне могло превратить юнца в того самого Лектера, которого мы увидим уже почти седым в МЯ. В конце концов, нельзя же ожидать, что молодой Лектер был таким же изощренным интеллектуалом, как и взрослый. На то и жизнь и опыт, что с возрастом он станет таким, как типаж Хопкинса. ✊ ✊
Во-вторых, дорогие американцы, "Миша" - это не женское, а мужское имя!!! По крайней мере, в Литве, не знаю, как у вас. А "Ганнибал" и "Лектор" ой как не похожи на литовские имя и фамилию.
В-третьих, почему литовец, который живет в русскоязычной стране, убегая из приюта и отомстив парню, издевавшемуся над ним, написал слово "SING"?:)))
И еще, исправьте, если ошибаюсь (я тут совсем не специалист), но мне кажется, что в 40х годах японские женщины были в таком положении, что вряд ли могли свободно изучать боевые искусства...
Фильм затянут, на сеансе было 8 человек (к концу фильма я поняла, почему). Хотя начинается (если отбросить кучу других исторических и просто логических ляпов) вполне за здравие. Особенно красив момент, когда донельзя элегантный Ганнибал изящно полосует ножом жирного мерзкого мясника.
Но - однозначно 3 по пятибалльной. И то только за красоту и неплохую игру главного героя.
Я за пытливый ум. И после МЯ задумывалась, как и многие здесь, что же могло привести Лектера к такой любви к человечинке. Если эта история нехороша, предложите свою, хотя бы для развлечения. Он ведь тоже был молодым, что же случилось?! Вариант о том, что его занесли сюда каннибалы-инопланетяне исключим. Злая мама, папа-насильник тоже как-то тривиально. Что же? Test, может Ваша идея и правда окажется лучше сценарной! ✊
Никто ничего не разрушал, никакой таинственности! Еще раз - мне как и многим другим, ИНТЕРЕСНО, с чего все началось, ибо Лектер все же человек, а не урожденный монстр. Кому неинтересно, тот вообще на это кино не идет, чтобы не портить впечатление. А вот осуждать то, что не смотрели - странненько! ✊ ✊
И из этого фильма сделать хороший конец.
Как в хороших фильмах, остался доволен, и смотреть больше не хочется. Я бы с радостью посмотрел на игру Хопкинса.
Мне очень понравились Ваши отзывы о фильме...не могли бы Вы мне еще что-нибудь скзазать о нем впечатляющее, чтобы возникло желание его посмотреть...желательно, вместе с Вами...если Вы, конечно, не против✊
Peacefrog, мой респект в связи с детально и подробно изложенной точкой зрения на фильм, полностью совпадающей с моей! 😂 😂
Kickshaw, спасибо за высокую оценку. Ничего больше про кино добавлять не буду, чтобы вам интереснее было смотреть. ✊ Второй раз на фильм в кинотеатр не пойду, а вот всем остальным очень советую! А мы с Вами лучше на какой-нибудь триллер пойдем- типа "Топь" или "Похищение". ✊ ✊
Все ИМХО, но как-то неумело режиссер выстроил сцены, не нашел нужных слов и острых моментов для героев, фильм ровный и не затрагивает в душе ничего...
Я девушка впечатлительная, и слезу из меня выбить не трудно. Поэтому я удивлена, это ж как надо умудриться снять фильм, чтобы даже такие сильные моменты, как ужасная смерть сестры Ганибала в начале фильма и трагическая судьба одинокого мальчика, обуреваемого жаждой мести, абсолютно не цепляла
Убийства, канибализм и пр. страсти в фильме показаны неприятно, но не страшно. И как-то без интриги, скучно...
Естественно, с предыдущими историями (где Э. Хопкинс Ганибала сыграл) даже сравнивать не стоит
Резюме: просто убила время, к просмотру никому рекомендовать бы не стала.
ЗЫ: Особенно испортили впечатление в начале фильма какие-то ублюдки, которые сзади нас сидели, хрустели попкорном и гремели бутылками, бормотали во весь голос всякие скабрезности, матюгались и ржали во весь голос. На замечания с разных сторон в их адрес никак не реагировали.
И самое обидное, что когда я сходила за охранником, чтоб тот унял эту мерзкую компанию, охранник НИЧЕГО не сделал...
Пришлось отсесть на 2 ряда ниже, но все равно эти уроды мешали просмотру✊ Ну что за бескультурие, я в шоке вообще✊
А фильм клёвый. )) 😂
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