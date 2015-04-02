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Причина возникновения сначала литературной, а затем кинематографической предыстории «Красного Дракона», «Молчания ягнят» и «Ганнибала» ясна как божий день: беллетристом Томасом Харрисом и продюсером Дино Де Лаурентиисом закономерно овладело простое человеческое желание заработать побольше денег на идеально раскрученном «бренде». Однако названной предысторией Харрис и Де Лаурентиис убили одного из самых изысканных и утонченных персонажей конца ХХ столетия, и за это они будут вечно гореть в аду,…