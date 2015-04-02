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Ганнибал: Восхождение Ганнибал: Восхождение
Киноафиша Фильмы Ганнибал: Восхождение Отзывы о фильме «Ганнибал: Восхождение»
Hannibal Rising Ганнибал: Восхождение 2007 / Франция / Великобритания / США
7.4 Оцените
17 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
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Отзывы о фильме «Ганнибал: Восхождение»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Причина возникновения сначала литературной, а затем кинематографической предыстории «Красного Дракона», «Молчания ягнят» и «Ганнибала» ясна как божий день: беллетристом Томасом Харрисом и продюсером Дино Де Лаурентиисом закономерно овладело простое человеческое желание заработать побольше денег на идеально раскрученном «бренде». Однако названной предысторией Харрис и Де Лаурентиис убили одного из самых изысканных и утонченных персонажей конца ХХ столетия, и за это они будут вечно гореть в аду,…

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Kiwi 2 апреля 2015, 12:51
Блин, опять маньяк. Когда же наконец Голливиуд снимет фильм про карфагенского полководца Ганнибала?
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
vid 2 апреля 2015, 12:51
без Хопкинса фильм не имеет смысла
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
vid 2 апреля 2015, 12:51
Эту роль по настоящему может играть только Энтони Хопкинс.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
wildrose 2 апреля 2015, 12:51
Отличный фильм! Хорошая игра актеров, визуальный ряд на уровне, сценарий для такого фильма тоже не подкачал. Советую смотреть всем! Причем в кинотеатре! Очень понравилось! 😂 ✊ ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
wildrose 2 апреля 2015, 12:51
Я лично, идя на этот фильм, вообще забыла про фамилию "Хопкинс"! ✊ Сразу же было понятно - в фильме не будет второго такого же, как он, тк его просто не существует. Поэтому, если смотреть этот фильм как отдельно взятую часть, то он очень и очень даже... Про главного героя не согласна - мне периодически он очень нравился, вызывал сочуствие, да и вообще был вполне обаятелен. Особенно рядом с Гонг Ли, которой, кстати, в реальной жизни 41 год!! Всем бы так сохраняться! ✊ ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
wildrose 2 апреля 2015, 12:51
Ага, точно, жаль только, что всего лишь "почти любовь"! Так вот насмотришься фильмов про маньяков, и требует сердце кровосмешения!!✊ ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
wildrose 2 апреля 2015, 12:51
Test, Простите, а какую тему/ темы ВЫ лично выбрали бы для описания того, как Лектер превратился в самого себя? Что было бы менее банально? ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
wildrose 2 апреля 2015, 12:51
Test, спасибо за ответ, но я все-таки очень интересуюсь: какую историю становления Лектера ВЫ бы придумали для такого фильма, если существующая Вам не понравилась. ✊



Я сама очень "люблю" личность Лектера-Хопкинса, никто с этим не спорит. Но мне как раз показалось, что учитывая сложность поставленной перед сценаристами задачи, история оказалась очень даже подходящая. Учитывая то, что во время 2МВ вполне могло такое произойти, + тот факт, что молодой Лектер САМ оказывается причастным, все это вполне могло превратить юнца в того самого Лектера, которого мы увидим уже почти седым в МЯ. В конце концов, нельзя же ожидать, что молодой Лектер был таким же изощренным интеллектуалом, как и взрослый. На то и жизнь и опыт, что с возрастом он станет таким, как типаж Хопкинса. ✊ ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Amy_Lee 2 апреля 2015, 12:51
Во-первых: 1944 год. "ЗАМОК ЛЕКТОРОВ"???? С 40го года Литва была в составе СССР!!! Какие фамильные замки, ребята, вы о чем???!!



Во-вторых, дорогие американцы, "Миша" - это не женское, а мужское имя!!! По крайней мере, в Литве, не знаю, как у вас. А "Ганнибал" и "Лектор" ой как не похожи на литовские имя и фамилию.



В-третьих, почему литовец, который живет в русскоязычной стране, убегая из приюта и отомстив парню, издевавшемуся над ним, написал слово "SING"?:)))



И еще, исправьте, если ошибаюсь (я тут совсем не специалист), но мне кажется, что в 40х годах японские женщины были в таком положении, что вряд ли могли свободно изучать боевые искусства...



Фильм затянут, на сеансе было 8 человек (к концу фильма я поняла, почему). Хотя начинается (если отбросить кучу других исторических и просто логических ляпов) вполне за здравие. Особенно красив момент, когда донельзя элегантный Ганнибал изящно полосует ножом жирного мерзкого мясника.



Но - однозначно 3 по пятибалльной. И то только за красоту и неплохую игру главного героя.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
wildrose 2 апреля 2015, 12:51
А ответа на конкретный вопрос я от Вас, Test, так и не получила.. Понятное дело, что Вы бы оставили трилогию в покое. Но факт уже свершился- не оставили. И Вы кино посмотрели. И Вам сюжет не понравился. Поэтому я и спрашиваю: если не месть, то что?!



Я за пытливый ум. И после МЯ задумывалась, как и многие здесь, что же могло привести Лектера к такой любви к человечинке. Если эта история нехороша, предложите свою, хотя бы для развлечения. Он ведь тоже был молодым, что же случилось?! Вариант о том, что его занесли сюда каннибалы-инопланетяне исключим. Злая мама, папа-насильник тоже как-то тривиально. Что же? Test, может Ваша идея и правда окажется лучше сценарной! ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
wildrose 2 апреля 2015, 12:51
Еще раз спасибо за ответ, Test. Я и не поняла сразу, что Вы фильм еще не смотрели. Тогда о чем вообще речь?! Вы посмотрите, а потом судите. ✊ Если Вы заранее против темы "мести", то хотя бы посмотрите на игру актеров, декорации. режиссуру, и оцените последние сцены, особенно когда появляются новые, небезынтересные факты, на почве чего у молодого Лектера крыша окончательно съехала. А так чего судить, не смотря?! ✊



Никто ничего не разрушал, никакой таинственности! Еще раз - мне как и многим другим, ИНТЕРЕСНО, с чего все началось, ибо Лектер все же человек, а не урожденный монстр. Кому неинтересно, тот вообще на это кино не идет, чтобы не портить впечатление. А вот осуждать то, что не смотрели - странненько! ✊ ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
vid 2 апреля 2015, 12:51
Может, лучше было просто снять продолжение с Хопкинсом.

И из этого фильма сделать хороший конец.

Как в хороших фильмах, остался доволен, и смотреть больше не хочется. Я бы с радостью посмотрел на игру Хопкинса.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
wildrose 2 апреля 2015, 12:51
Хм, судя по количеству смотрящих этот фильм во всем мире, Test, это не "никому (кроме продюсеров) ненужная тетралогия", а очень даже НУЖНАЯ. Многим нравится, многим нет. Так было и будет. На вкус и цвет, как говорится... Так что все они правильно сделали, 5 баллов за риск! 😂
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Kickshaw 2 апреля 2015, 12:51
Уважаемая, wildrose!

Мне очень понравились Ваши отзывы о фильме...не могли бы Вы мне еще что-нибудь скзазать о нем впечатляющее, чтобы возникло желание его посмотреть...желательно, вместе с Вами...если Вы, конечно, не против✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
wildrose 2 апреля 2015, 12:51
Ой, ну вывели парня из терпения все-таки, аж ядовитый пар изо рта выпускает! Test, не злитесь, плиз! ✊ ✊ Просто Ваши лично отзывы довольно интересны, и я думаю, что Вам теперь из принципа, нам всем назло, надо все-таки посмотреть сию эпопею! Потом поделитесь впечатлениями...✊ ✊



Peacefrog, мой респект в связи с детально и подробно изложенной точкой зрения на фильм, полностью совпадающей с моей! 😂 😂



Kickshaw, спасибо за высокую оценку. Ничего больше про кино добавлять не буду, чтобы вам интереснее было смотреть. ✊ Второй раз на фильм в кинотеатр не пойду, а вот всем остальным очень советую! А мы с Вами лучше на какой-нибудь триллер пойдем- типа "Топь" или "Похищение". ✊ ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
KlarissaS 2 апреля 2015, 12:51
Фильм потрясающий. второй раз вот собираюсь идти....Два дня в себя не могу придти от восторга.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
T 2 апреля 2015, 12:51
Посмотрели сегодня в Мираже "Ганибал: Восхождение" - ожидали большего... Ганибал - никакой , весь фильм таращил глаза и кривил рот в хищной улыбке - вот и вся игра. Красавчиком его даже с нятяжкой назвать не могу...



Все ИМХО, но как-то неумело режиссер выстроил сцены, не нашел нужных слов и острых моментов для героев, фильм ровный и не затрагивает в душе ничего...



Я девушка впечатлительная, и слезу из меня выбить не трудно. Поэтому я удивлена, это ж как надо умудриться снять фильм, чтобы даже такие сильные моменты, как ужасная смерть сестры Ганибала в начале фильма и трагическая судьба одинокого мальчика, обуреваемого жаждой мести, абсолютно не цепляла



Убийства, канибализм и пр. страсти в фильме показаны неприятно, но не страшно. И как-то без интриги, скучно...



Естественно, с предыдущими историями (где Э. Хопкинс Ганибала сыграл) даже сравнивать не стоит





Резюме: просто убила время, к просмотру никому рекомендовать бы не стала.





ЗЫ: Особенно испортили впечатление в начале фильма какие-то ублюдки, которые сзади нас сидели, хрустели попкорном и гремели бутылками, бормотали во весь голос всякие скабрезности, матюгались и ржали во весь голос. На замечания с разных сторон в их адрес никак не реагировали.

И самое обидное, что когда я сходила за охранником, чтоб тот унял эту мерзкую компанию, охранник НИЧЕГО не сделал...

Пришлось отсесть на 2 ряда ниже, но все равно эти уроды мешали просмотру✊ Ну что за бескультурие, я в шоке вообще✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
KlarissaS 2 апреля 2015, 12:51
Мальчик просто бесподобен в этой роли. Я так боялась. что будет играть этот дебил Калкин - тогда хана фильму. А в Гаспара просто влюбилась.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
___ 2 апреля 2015, 12:51
Молодец Инг...рга! Я её так уважаю... И с Брэдом Питтом снялась в культовом фильме, и тут преупела... Молодец тётка! Они с Миллой Йовович, пожалуй, единственные и пробились до вершины карьеры в Голливуде из наших соотечественников, так сказать (по Сов. Союзу). ))

А фильм клёвый. )) 😂
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
DART 2 апреля 2015, 12:51
Весьма внушительный триллер про горячего прибалтийского маньяка.✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Ганнибал это я 2 апреля 2015, 12:51
это мой самый любимый фильм✊ .Кому не нравится нефик сюда писать✊ кто разделяет мое мнение пишите.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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