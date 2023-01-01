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Ганнибал: Восхождение
Ганнибал: Восхождение, 2007: актеры и роли
Hannibal Rising
Ганнибал: Восхождение
2007 / Франция / Великобритания / США
7.4
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17
голосов
Рейтинг IMDb: 6.1
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Ганнибал: Восхождение, 2007: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Питер Веббер
Peter Webber
В ролях
Гаспар Ульель
Gaspard Ulliel
Ли Гонг
Хелена Лиа Тачовска
Helena-Lia Tachovská
Ингеборга Дапкунайте
Рис Иванс
Rhys Ifans
Кевин МакКидд
Kevin McKidd
Беата Бен Аммар
Beata Ben Ammar
Чарлз Макиньон
Иван Маревич
Ivan Marevich
Доминик Беттенфельд
Dominique Bettenfeld
Ричард Брэйк
Richard Brake
Брайан Каспе
Brian Caspe
Дэвид Фэллоус
Ричард Лиф
Richard Leaf
Петра Лустигова
Petra Lustigová
Ванеса Новакова
Vanesa Novakova
Хью Росс
Hugh Ross
Джо Шеридан
Joe Sheridan
Аарон Томас
Aaron Thomas
Ян Ангер
Стивен Уолтерс
Stephen Walters
Доминик Уэст
Dominic West
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