Новые вариации на бессмертную тему живых мертвецов в духе Джорджа Ромеро имеют своей предпосылкой совершенно водевильную, в сущности, ситуацию: пролежав два года в запасниках сельского похоронного бюро и не дождавшись кремации из-за огнефобии нового гробовщика, мертвецы поднялись со своих полок, столов и прочих поверхностей временного упокоения и с воодушевлением начали грызть случайных прохожих, в то время как сам незадачливый гробовщик лишь периодически охаживал их лопатой, тщетно призывая к…
После просмотра этого фильма остаётся ощущение, что режисёр и актёры тебе должны за это денег.
P.S. А очки раздаются не для объёмного изображения, а для того, чтобы прикрыть убогость "эффектов"(??) и "трюков"* этого фильма.
*Основной трюк фильма - это удар, вроде как, по роже...
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