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Ночь живых мертвецов 3D Ночь живых мертвецов 3D
Киноафиша Фильмы Ночь живых мертвецов 3D Отзывы о фильме «Ночь живых мертвецов 3D»
Night of the Living Dead 3D Ночь живых мертвецов 3D 2006 / США
5.2 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 3.1
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Отзывы о фильме «Ночь живых мертвецов 3D»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Новые вариации на бессмертную тему живых мертвецов в духе Джорджа Ромеро имеют своей предпосылкой совершенно водевильную, в сущности, ситуацию: пролежав два года в запасниках сельского похоронного бюро и не дождавшись кремации из-за огнефобии нового гробовщика, мертвецы поднялись со своих полок, столов и прочих поверхностей временного упокоения и с воодушевлением начали грызть случайных прохожих, в то время как сам незадачливый гробовщик лишь периодически охаживал их лопатой, тщетно призывая к…

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РУна 2 апреля 2015, 12:51
дааа...первый раз в жизни я ушёл с кинотеатра...это кошмар просто какой то... 100% халтура
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
m0FuQ 2 апреля 2015, 12:51
Не ходите на этот калл. Это самый наидиотнейший фильм который я видел! Пока шёл фильм больше половины зала ушло)✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
_RM_ 2 апреля 2015, 12:51
Ребята, это редкостное дерьмищщще...



После просмотра этого фильма остаётся ощущение, что режисёр и актёры тебе должны за это денег.



P.S. А очки раздаются не для объёмного изображения, а для того, чтобы прикрыть убогость "эффектов"(??) и "трюков"* этого фильма.



*Основной трюк фильма - это удар, вроде как, по роже...
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
yozik 2 апреля 2015, 12:51
Одним словом полное Г,,,, Круче фильма я не видел.Никому не советую.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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