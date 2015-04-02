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Новые вариации на бессмертную тему живых мертвецов в духе Джорджа Ромеро имеют своей предпосылкой совершенно водевильную, в сущности, ситуацию: пролежав два года в запасниках сельского похоронного бюро и не дождавшись кремации из-за огнефобии нового гробовщика, мертвецы поднялись со своих полок, столов и прочих поверхностей временного упокоения и с воодушевлением начали грызть случайных прохожих, в то время как сам незадачливый гробовщик лишь периодически охаживал их лопатой, тщетно призывая к…