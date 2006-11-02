Иден, 2006

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о выходе в прокат Причины посмотреть О фильме Участие в фестивалях: Роттердам 2006, Берлин 2006 (German Cinema), Мюнхен 2006, Варшава 2006 Награды: зрительский приз Tiscali и приз Lion's – Роттердам 2006 Развернуть Замужняя женщина Иден очарована "эротической кухней" эксцентричного шеф-повара Грегора.

Благодаря их платоническим гурманским встречам, обоим удается вырваться из скучной повседневности. В результате брак Иден расцветает. Но они живут в маленьком городке, где ничто не может оставаться в тайне надолго. И после того, как муж Иден Ксавьер сам пробует блюда эротической кухни, он вынужден действовать, иначе – потеряет жену. Развернуть 7.6 Оцените 14 голосов Рейтинг IMDb: 7.1 Продолжительность 1 час 38 минут Год выпуска 2006 Премьера в мире 2 ноября 2006 Режиссер Михаэль Хофманн В ролях Шарлотт Рош Йозеф Остендорф Дэвид Стризов Леони Штепп Макс Рюдлингер Все актеры и съемочная группа 1 постер

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