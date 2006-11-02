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Иден
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Eden

Иден, 2006

2006 / Германия / Швейцария
7.6 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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Причины посмотреть О фильме

Участие в фестивалях: Роттердам 2006, Берлин 2006 (German Cinema), Мюнхен 2006, Варшава 2006

Награды: зрительский приз Tiscali и приз Lion's – Роттердам 2006

Замужняя женщина Иден очарована "эротической кухней" эксцентричного шеф-повара Грегора.
Благодаря их платоническим гурманским встречам, обоим удается вырваться из скучной повседневности. В результате брак Иден  расцветает. Но они живут в маленьком городке, где ничто не может оставаться в тайне надолго. И после того, как муж Иден Ксавьер сам пробует блюда эротической кухни, он вынужден действовать, иначе – потеряет жену.
7.6 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
Продолжительность 1 час 38 минут
Год выпуска 2006
Премьера в мире 2 ноября 2006
Режиссер
Михаэль Хофманн
В ролях
Шарлотт Рош
Йозеф Остендорф
Дэвид Стризов
Леони Штепп
Макс Рюдлингер
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Иден 1 постер
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