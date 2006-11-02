Иден, 2006

Участие в фестивалях: Роттердам 2006, Берлин 2006 (German Cinema), Мюнхен 2006, Варшава 2006
Награды: зрительский приз Tiscali и приз Lion's – Роттердам 2006
Замужняя женщина Иден очарована "эротической кухней" эксцентричного шеф-повара Грегора. Благодаря их платоническим гурманским встречам, обоим удается вырваться из скучной повседневности. В результате брак Иден расцветает. Но они живут в маленьком городке, где ничто не может оставаться в тайне надолго. И после того, как муж Иден Ксавьер сам пробует блюда эротической кухни, он вынужден действовать, иначе – потеряет жену.