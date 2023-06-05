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Малена
Отзывы о фильме «Малена»
Malena
Малена
2000 / Италия / США
Трейлер
8.1
Оцените
28
голосов
Рейтинг IMDb: 7.4
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Владимир
5 июня 2023, 16:25
Оценка
Фильм явно для тех, кто хочет задуматься на смыслом и посылом сюжета. Я думаю, что это фильм о некой трусости и низости людей.
Честно говоря, на меня произвело впечатление техника повествования истории режиссером.
Джузеппе Сульфаро проделал выдающуюся работу в своей роли. Снимаю перед ним шляпу. А Моника Беллуччи это просто Богиня!
5 июня 2023, 16:25
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Честно говоря, на меня произвело впечатление техника повествования истории режиссером.
Джузеппе Сульфаро проделал выдающуюся работу в своей роли. Снимаю перед ним шляпу. А Моника Беллуччи это просто Богиня!
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