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Малена
Малена, 2000: актеры и роли
Malena
Малена
2000 / Италия / США
8.2
Оцените
24
голоса
Рейтинг IMDb: 7.4
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Малена, 2000: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Джузеппе Торнаторе
Giuseppe Tornatore
В ролях
Моника Беллуччи
Monica Bellucci
Джузеппе Сульфаро
Giuseppe Sulfaro
Лючиано Федерико
Матильда Пиана
Пьетро Нотариани
Габриэлла Ди Луцио
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