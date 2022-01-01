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Малена Малена
Киноафиша Фильмы Малена Малена, 2000: актеры и роли
Malena Малена 2000 / Италия / США
8.2 Оцените
24 голоса Рейтинг IMDb: 7.4
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Малена, 2000: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Джузеппе Торнаторе Джузеппе Торнаторе Giuseppe Tornatore
В ролях
Моника Беллуччи Моника Беллуччи Monica Bellucci Джузеппе Сульфаро Giuseppe Sulfaro Лючиано Федерико Матильда Пиана Пьетро Нотариани Габриэлла Ди Луцио Gabriella Di Luzio
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2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
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Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Забытое чудо
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2022, Россия, анимация, семейный, приключения
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Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
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