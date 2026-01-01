Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Фильмы Малена Награды и номинации фильма Малена

Награды и номинации фильма Малена 2000

Оскар 2001 Оскар 2001
Лучшая оригинальная музыка к фильму
Номинант
 Лучшая операторская работа
Номинант
Золотой глобус 2001 Золотой глобус 2001
Лучший фильм на иностранном языке
Номинант
 Лучшая музыка к фильму
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2001 BAFTA - премия Британской киноакадемии 2001
Лучший неанглоязычный фильм
Номинант
Берлинале 2001 Берлинале 2001
Золотой берлинский медведь
Номинант
