Малена
Награды и номинации фильма Малена
Награды и номинации фильма Малена 2000
Оскар 2001
Лучшая оригинальная музыка к фильму
Номинант
Лучшая операторская работа
Номинант
Золотой глобус 2001
Лучший фильм на иностранном языке
Номинант
Лучшая музыка к фильму
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2001
Лучший неанглоязычный фильм
Номинант
Лучший неанглоязычный фильм
Номинант
Берлинале 2001
Золотой берлинский медведь
Номинант
