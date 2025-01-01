Меню
Киноафиша
Фильмы
Малена
Трейлеры фильма «Малена»
В прокате
Премьеры
Онлайн
Вниз
Отзывы
2025, Россия, боевик, мелодрама, триллер
Выход 8
Рецензия
Отзывы
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Доктор Динозавров
Отзывы
2025, Россия, анимация
Всеведущий читатель
Отзывы
2025, Южная Корея, боевик, приключения, драма
Токсичный мститель
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, комедия
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
Колбаса
Отзывы
2025, Россия, комедия
Семейный призрак
Отзывы
2025, Россия, комедия, фантастика
Астрал. Поместье ужаса
Отзывы
2024, Мексика, ужасы
Орудия
Отзывы
2025, США, драма, ужасы, детектив
Формула 1
Рецензия
Отзывы
2025, США, спорт
Диспетчер
Рецензия
Отзывы
2024, США, боевик, триллер
С Фродо и Гэндальфом все понятно, а что с Леголасом? Орландо Блум ответил, будет ли он сниматься в «Охоте на Голлума»
Как смотреть фильмы про Ганнибала Лектора по хронологии: без четкой инструкции не разобраться
В этих 3 детективных триллерах нет ни одной слабой сцены: каждая минута — микс напряжения и тревоги
Грядущая адаптация Стивена Кинга получила почти идеальный рейтинг от критиков на Rotten Tomatoes — фильм лидирует среди других экранизаций еще до выхода на экраны
От этих спойлеров по «Рассказу служанки» болит сердце: а многие живут в таком кошмаре и без сериала
Самый ожидаемый сериал РФ вернется в 2026-м: в «Первом отделе-5» Брагин раскроет тайну из прошлого, а Шибанов застрянет меж двух огней
«Замерзли как цуцики»: «Великолепный век» не показал, как в ледяном Топкапы переживали зиму — при Ибрагиме I было «веселее» всего
«Нет явных клише и шаблонов»: в России еще 10 лет назад сняли свой «Настоящий детектив» — даже на IMDb получил 7 баллов
Ни дня без настоящего маньяка: от этих 5 леденящих душу триллеров буквально невозможно оторваться (они про реальных убийц)
Зрители до сих пор не могут забыть смерть Айдара в «Ментовских войнах»: но не все помнят, кто на самом деле убил лучшего друга Шилова
«Уэнсдэй» глотает пыль — мелодрама про школьницу обогнала на повороте: новый лидер взорвал топ Netflix
