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Глюки Глюки
Киноафиша Фильмы Глюки Отзывы о фильме «Глюки»
Bug Глюки 2006 / США
6.4 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
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Отзывы о фильме «Глюки»

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Вова ощлшщзшзщш 2 апреля 2015, 12:51
Я только не понял концепции сценариста - по его представлению зрители что, должны были наверное думать что типа действительно за главгероем охотится правительство, жуков ему вмонтировали, тот врач приходивший - робот итд? И только под конец задуматься?

Если так - то его затея с терском провалилась. По-моему на двадцатой минуте стало понятно что оба герои ...нутые на голову. Не понимаю как вообще могла прийти вголову мысль эту ...ню сравнивать с Малхоланд Драйвом - там даже жанры-то разные.. Малхолланд гениальный ребус который трудно разгадать с первого раза - а тут просто два психа шизеют.

Но два вопроса остались непонятный вот объясните

1) Кто звонил в трубку главной героине вначале фильма? Муж? Кто другой? Или это ее уже тогда глючило?

2) ЧТо там зарезанный доктор про ее сына говорил? Откуда он его знает? Да и вообще тема с сыном не раскрыта как-то полностью
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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