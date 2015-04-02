Смотрите фильмы бесплатно на
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нюрнберг"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Глюки
Отзывы о фильме «Глюки»
Bug
Глюки
2006 / США
6.4
Оцените
11
голосов
Рейтинг IMDb: 6.1
Написать отзыв
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Кадры
Персоны
Постеры
Отзывы о фильме «Глюки»
Вся информация о фильме
Комментарии
Обсудить в чате
Новые
Лучшие
Написать отзыв
Вова ощлшщзшзщш
2 апреля 2015, 12:51
Я только не понял концепции сценариста - по его представлению зрители что, должны были наверное думать что типа действительно за главгероем охотится правительство, жуков ему вмонтировали, тот врач приходивший - робот итд? И только под конец задуматься?
Если так - то его затея с терском провалилась. По-моему на двадцатой минуте стало понятно что оба герои ...нутые на голову. Не понимаю как вообще могла прийти вголову мысль эту ...ню сравнивать с Малхоланд Драйвом - там даже жанры-то разные.. Малхолланд гениальный ребус который трудно разгадать с первого раза - а тут просто два психа шизеют.
Но два вопроса остались непонятный вот объясните
1) Кто звонил в трубку главной героине вначале фильма? Муж? Кто другой? Или это ее уже тогда глючило?
2) ЧТо там зарезанный доктор про ее сына говорил? Откуда он его знает? Да и вообще тема с сыном не раскрыта как-то полностью
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи
Войти как пользователь
В контакте
Одноклассники
Авторизовываясь, вы соглашаетесь с
правилами пользования сайта
Авторизация по e-mail
Сейчас обсуждают
Зеленая миля
9 комментариев
Праведник
42 комментария
Аватар 2: Путь воды
172 комментария
Разбой
10 комментариев
Обсудить новинки кино в чате
В прокате
Премьеры
Онлайн
Праведник
Отзывы
2023, Россия, военный, драма, исторический
Чебурашка
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, семейный, комедия
Аватар 2: Путь воды
Рецензия
Отзывы
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
Рецензия
Отзывы
2023, США, триллер, боевик, комедия
Кот в сапогах 2: Последнее желание
Отзывы
2022, США, анимация, комедия, приключения
Крушение
Рецензия
Отзывы
2023, США / Великобритания, боевик, приключения, триллер
Бешенство
Отзывы
2023, Россия, триллер
Папы против мам
Отзывы
2023, Россия, комедия, семейный
Непослушная
Отзывы
2023, Россия, мелодрама
Рок дог 3: Битва за бит
Отзывы
2022, США / Китай, приключения, анимация, комедия
Марлоу
Отзывы
2022, США, триллер
Снежная королева: Разморозка
Отзывы
2022, Россия, анимация, приключения
Related video
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Если так - то его затея с терском провалилась. По-моему на двадцатой минуте стало понятно что оба герои ...нутые на голову. Не понимаю как вообще могла прийти вголову мысль эту ...ню сравнивать с Малхоланд Драйвом - там даже жанры-то разные.. Малхолланд гениальный ребус который трудно разгадать с первого раза - а тут просто два психа шизеют.
Но два вопроса остались непонятный вот объясните
1) Кто звонил в трубку главной героине вначале фильма? Муж? Кто другой? Или это ее уже тогда глючило?
2) ЧТо там зарезанный доктор про ее сына говорил? Откуда он его знает? Да и вообще тема с сыном не раскрыта как-то полностью
Авторизация по e-mail