Как смотреть драматический спектакль: гид для зрителя

Почему один выходит из театра со множеством чувств и выводов, а другой говорит, что ничего не понял? Дело в уровне зрительского профессионализма. Этот гид создан для тех, кто хочет узнать, как готовиться ко встрече с драматическим искусством.

Театральные зрители делятся на две категории. Первые - те, кто и пьесу прочитают, и биографию режиссера изучат, и на актерский состав внимание обратят. Вторые - приходят без подготовки и пытаются разобраться в задумке на месте.

В театре рады и тем, и другим. Однако опытный (первый) зритель знает, что подготовка выводит знакомство с постановкой на новый уровень и дает возможность заметить то, что “написано” между сцен. В этой статье разбираемся в том, как стать профессиональным зрителем.

Почему театр остается особенным искусством

Когда-то люди выбегали из зала, испугавшись движения поезда братьев Люмьер. Сегодня мастера создания коротких видео советуют добавлять, как можно больше анимированных элементов, а кадры делать короткими, еле уловимыми. С момента первого кинопоказа в истории человечества киноиндустрия сильно изменилась. Для просмотра кино или сериала не обязательно выходить из дома - спасибо видеохостингам. Любой записанный когда-то проект можно посмотреть (или пересмотреть) в любое удобное время.

Но спектакль нельзя поставить на паузу или ускорить, а телефон - как настаивает голос начале каждого показа - лучше выключить и убрать в самый глубокий карман. Так в XXI веке театр, неожиданно, становится местом интернет-детокса.

А еще - это возможность наблюдать уникальное действо. Ведь даже приходя на показ одного и того же спектакля мы всегда будем видеть хоть немного, но разные истории. Дело в том, что артисты ЖИВУТ на сцене. Здесь нет возможности сделать еще один - более удачный - дубль. На то, каким выйдет спектакль в конкретный день, влияет очень много факторов: от погоды за пределами театра до настроения публики в зале.

Что такое драматический спектакль

В театре много форм и чем дольше живет это искусство, тем чаще разные они трансформируются и становятся частью друг друга. Однако у драматических спектаклей есть одна важная особенность, отличающая их от прочих. В основе таких постановок - текст, произведение. История развивается от первой буквы до последней точки. В начале мы знакомимся с героями, далее погружаемся в конфликт, в середине (но не всегда) происходит кульминация.

Важно понимать, что конфликт в пьесе - это не обязательно скандал или драка. Это может быть внутренняя проблема героя, с которой он никак не может справиться. Представьте себе урок геометрии: вы берете в руки циркуль, ставите на бумагу его иглу - это и есть конфликт. Линии, которые “кружатся” вокруг - развитие действия.

Кстати, драматический не значит драматичный. Это искусство может быть смешным - в основе таких постановкой комедийные пьесы.

Свет, музыка, декорации - в таких историях это очень важные, но дополнения. Слова и интонации играют ключевую роль в развитии сюжета, раскрытии героев и повествовании. То, как будет звучать текст и где будут расставлены акценты, решает режиссер. Он предлагает собственное прочтение произведения, определяет логику действия. Его задача оживить строки и превратить их в единое художественное высказывание.

Конечно, огромное значение имеет и то, кто исполняет роль. Потому нередко режиссеры создают образ своего героя под конкретного человека. Так, например, Юрий Любимов ставил своего «Гамлета» в Театре на Таганке, ориентируясь на манеру игры и харизму Владимира Высоцкого.

Как подготовиться к просмотру спектакля

Начнем с главного - готовиться вовсе не обязательно. Многие режиссеры любят “чистую” публику, а самих себя и вовсе не хотели бы видеть в зале. Причина в профессиональной “испорченности” и излишней требовательности. При просмотре постановки режиссеру сложно отделить свое начало зрительское от профессионального. В ход невольно идет оценка, анализ, подмечание сильных и слабых сторон.

Однако для публики предварительное знакомство с историей (прочтение пьесы или хотя бы ее краткого описания) позволит быстрее погрузиться в сюжет и заметить отсылки, которые создатели наверняка где-то спрятали. У такого подхода есть и обратная сторона - завышенное ожидание. Причиной разочарования может стать фантазия. Особенно если она очень уж богатая. Наше сознание - мир без границ, рамок, стен и законов физики. Образы в момент прочтения могут сильно отличаться от того, как все будет выглядеть на сцене.

Если вам хочется настроиться на просмотр, но при этом сохранить интригу и до самого финала не знать, чем закончится история - ограничьтесь прочтением программки спектакля и описанием на сайте театра. Это позволит подобрать ключ к пониманию постановки.

Как смотреть спектакль осознанно

Чаще всего начинающие зрители держат фокус внимания исключительно на сюжете. Однако художественный язык театра очень многогранен - каждый элемент сцены делает картину более объемной. Это тонкие линии смыслов, которые режиссер и художник-постановщик включили в повествование.

Любой современный спектакль чаще всего имеет несколько идейных слоев. Например, в центре истории любовная линия или семейная драма. Но за основными событиями скрываются более глубокие темы или, как их принято называть, вечные конфликты: вопрос власти или одиночества в толпе, дискуссия о противоборстве поколений или рамках свободы. Чтобы заметить такие детали, стоит обращать внимание на подтекст. Что персонажи чувствуют? Не противоречат ли их действия словам? Что символизируют детали в пространстве, подобранные реквизиторами? Наблюдайте за тем, как меняются элементы, которые окружают героев, перемещаются ли они по сцене, а может на них иначе падает свет?

Световые переливы и музыкальное сопровождение - отдельный пласт - они воздействуют сразу на уровне эмоций. Работа художника по свету во многом напоминает деятельность кинооператора. Именно освещение направляет взгляд зрителя и выделяет значимые детали. Луч прожектора способен создать ощущение напряжения, а, например, полумрак может подчеркнуть внутреннюю растерянность героя или интимность сцены. Музыка задает ритм и помогает раскрывать скрытые смыслы происходящего, когда артисты молчат, а также помогает резко сменить настроение и “бесшовно” перейти от одного действия к другому.

Неопытные зрители часто не обращают внимание на фон сцены, но это один из элементов, который показывает в каком мире живут герои, что происходит вокруг них и в какой точке пространства они находятся. Декоратор подбирает цвета для задника сцены и другие элементы пространства.

Как понимать режиссерский замысел

Когда-то режиссеры выполняли практически номинальную функцию и отвечали лишь за то, чтобы репетиции и выход спектакля состоялись в назначенное время. Однако с развитием драматического искусства в России и мире изменилось и внутреннее устройство театра.

Сегодня режиссер - точка отсчета, человек, который ответственен за то, каким выйдет спектакль. Именно его замысел и видение становятся определяющими в то, как будет выглядеть, звучать и жить история на сцене. Он и его ассистенты ставят задачи другим участникам творческой команды. После - все цеха работают в едином ритме, подготавливая спектакль к сдаче. О том, как устроен театр за кулисами мы рассказали в отдельном материале.

Вместе с количеством задач у режиссеров стало и больше свободы. Современные авторы чаще экспериментируют с классикой, перенося персонажей известных пьес в новые обстоятельства. Так герои Шекспира могут оказаться в XXI веке и жить с нами по соседству. Персонажи Чехова вдруг появляются на сцене со смартфонами в руках. А античная трагедия разворачивается в современных и шумных каменных джунглях.

Частые ошибки начинающих зрителей

Не все идут в театр за экспериментами. Неопытный зритель, видя такие вольности, может впасть в ступор - именно поэтому важно хотя бы немного узнать об авторском подходе режиссера, чтобы не разочароваться.

Еще один важный совет - ищите в пространстве сцены повторяющиеся образы и символы. Если какой-то предмет регулярно появляется на сцене, если какой-то контрастный цвет постоянно бросается в глаза или та музыкальная тема возвращается в ключевые моменты спектакля, скорее всего, эта деталь - важная часть художественной концепции. Здесь важно не стараться сразу анализировать, но важно заметить. Выйдя из зала и по дороге домой - вернитесь к мыслям о том, что увидели, попытайтесь понять символизм. Не вышло - не страшно. Нашли свой ответ - замечательно.

Кстати, возможно ваша версия совсем не совпадает с тем, что вкладывал режиссер. Но в этом разнообразии интерпретаций ведь и есть прелесть искусства, правда?

Как анализировать спектакль после просмотра

Дайте мыслям и ощущениям от спектакля настоятся внутри вашего сознания. Не старайтесь сразу ответить на все вопросы или обсудить увиденное с соседом по креслу. Выдохните. Вдохните. Постарайтесь сначала почувствовать, а уже после - осмыслить.

Можно задать себе несколько вопросов: о чем была эта история именно для вас? какие сцены вызвали сильный эмоциональный отклик? какими были герои и есть ли среди них те, с кем хотелось провести вечер за чашкой чая в приятной беседе? о чем бы вы говорили?

Через неделю или две после просмотра спектакля подумайте о спектакле снова - часто ответы спустя время оказываются гораздо глубже первоначальных впечатлений. Если вдруг хочется узнать что-то еще - почитайте образы критиков и других зрителей. Рецензии помогают заметить детали, которые могли ускользнуть. Однако полностью полагаться на чужое мнение не стоит. Личное восприятие каждого зрителя остается важнейшей частью этого опыта.

Театральный этикет: что нужно знать зрителю

Приходить лучше заранее, чтобы спокойно занять место, не проходить с извинениями сквозь череду уже рассевшихся зрителей и не задерживать начало показа. Это проявление уважения к артистам и всем присутствующим.

Телефон во время спектакля должен быть полностью отключен. Даже короткое свечение экрана может нарушить атмосферу сцены. Предупредите близких и коллег, что вы временно будете не на связи. Съемка спектаклей запрещена (если не сказано обратного). Будьте внимательны и не пренебрегайте этим правилом, чтобы не возникло проблем с администрацией.

Аплодисменты обычно звучат после окончания действия, значимых сцен или в финале спектакля во время поклонов. Если зритель не уверен, когда аплодировать, достаточно ориентироваться на реакцию зала - иногда (особенно в дни премьер) среди зрителей находится кто-то из команды создателей спектакля, кто точно “подскажет” нужный момент. Читайте в отдельной статье подробнее о правилах театрального этикета.

Как начать разбираться в театре глубже

Понимание театра, как и любого другого искусства, приходит через практику, насмотренность.

Чтобы понять, как может трансформироваться история и насколько разными могут быть выразительные средства, полезно смотреть разные постановки одной и той же пьесы. Такой опыт позволяет увидеть, как режиссерская интерпретация влияет на восприятие текста.

Важно знакомиться с классической драматургией - произведениями Шекспира, Чехова, Островского, Брехта и других авторов, сформировавших современную театральную традицию.

Отдельный интерес представляет наблюдение за творческими методами известных режиссеров. Со временем зритель начинает узнавать их художественный почерк так же легко, как любители кино узнают стиль любимых кинематографистов.

Лекции, встречи с режиссерами и актерами, фестивали и обсуждения спектаклей также помогают понять, как устроено театральное искусства. Не бойтесь задавать вопросы - каждому автору приятен интерес к его произведению.

Лучшие спектакли для первого знакомства с драматическим театром

Начинайте с классики и постарайтесь выбрать тот театр, который экспериментирует меньше других. Понятность делает порог входа в театральную среду гораздо ниже. Вы ведь не начинаете учить новый язык с заданий уровня C1, верно? В противном случае есть риск сильно запутаться и больше никогда не вернуться в зрительный зал.

Попробуйте найти в афише спектакль по школьной программе - даже остаточные знания станут основой для понимания сюжета. Среди классических произведений в драматических театров большинства городов ищите, например, «Трех сестер» Чехова или «Ромео и Джульетту» Шекспира. Такие спектакли станут возможностью легкого касания с драматическим театром.

Если хочется чего-то более актуального, ищите в афише имена авторов-современников: например, Ивана Вырыпаева, Михаила Угарова, Ярославы Пулинович или других драматургов XXI века. Их пьесы часто ставят в камерных театрах разных городов.

И напоследок - главное. Не бойтесь театра - он не кусается и ничего от вас не требует. Приходите в зрительный зал с открытым сердцем и просто смотрите, чувствуете, дайте себе возможность погрузиться в историю и забыть о бытовых делах. Театр невозможен без зрителя, а спектакль не заканчивается аплодисментами, он продолжает жить в мыслях, воспоминаниях и вопросах, которые остаются после того, как закроется занавес.

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