Чудо святого Антония
Киноафиша Чудо святого Антония

Спектакль Чудо святого Антония

Постановка
Новый драматический театр 12+
Продолжительность 1 час 40 минут, 1 антракт
Возраст 12+
О концерте/спектакле

Новый сюжет о святом Антонии

Морис Метерлинк создал современную интерпретацию о чудесах святого Антония Падуанского.

Наследники и их приоритеты

Героев произведения — наследников покойной Гортензии — отличает кажущаяся образованность и благопристойность. Они озабочены тем, чтобы устроить похороны на уровне, соответствующем их положению в обществе. Каждая деталь церемонии превращается в тщательно спланированное мероприятие, предназначенное исключительно для поддержания репутации их богатого клана.

Между чудесами и наследством

Даже в присутствии святого Антония, способного творить чудеса, их внимание приковано к материальным вопросам: трещина в плитке на полу и раздел наследства волнуют их куда больше, чем возможность вернуть к жизни свою усопшую родственницу.

Сила веры

Единственная, кто искренне верит в чудо, — это простодушная служанка. Она замечает то, что ускользает от глаз наследников, поглощенных своими заботами.

Неожиданное чудо

Чудо происходит, несмотря на общее неверие. Однако остается вопрос: смогут ли герои Метерлинка изменить свою жизнь под влиянием этого события?

Режиссер
Вячеслав Долгачев
В ролях
Сергей Моисеев
Борис Шильманский
Маргарита Ефремова
Дарья Бутакова
Евгений Рубин

Расписание

8 октября
Новый драматический театр Москва, Проходчиков, 2
19:00 от 1200 ₽

Фотографии

