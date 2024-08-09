Почему мы скучаем в театре? Как выбрать интересный спектакль, чтобы не заснуть

Часто зрители выбирают спектакль не под собственный вкус, а под социально одобряемые нормы. Поэтому человек, который хотел от души посмеяться, засыпает на опере, а любитель интересного сюжета страдает на балете. Мы решили сделать ёмкий гайд, как выбрать постановку для приятного вечера исходя из ваших предпочтений. Здесь будут все популярные театральные жанры. Если что-то откликается, смело берите билет, вы точно не уснёте. Совет: изучите фото со спектакля перед покупкой билета и сравните с описанием ниже. Так вы поймёте, какой поджанр перед вами.

Какие спектакли выбрать, если хочется посмеяться

Такие спектакли достаточно простые, не грузят смыслами и метафорами. Обычно сюда относятся антрепризы — это спектакли с известными артистами по комедийным пьесам. Это отличная возможность непринуждённо провести вечер со второй половинкой или друзьями, а бонусом — посмотреть на знакомых актёров в новом амплуа.

Сюда же относятся такие драматические жанры, как сатира и буффонада. Они встречаются не часто, но всё же. Сатира — это формат постановки, когда на первый план выходит высмеивание чего-либо — стереотипов, отдельного типа людей, традиций и т.п. Юмор строится на узнаваемости, поэтому не нужно будет гадать, чтобы понять шутку.

Что такое буффонада простыми словами — та же сатира, но с игрой более жирными красками. Жанр сложился из итальянской комедии масок, поэтому тут много гротеска и преувеличений. Здесь много театральных условностей, и это создаёт буффонаде обаяния. Поэтому, если вы привыкли к правдивой киношной игре, вам может быть непонятно, почему все переигрывают. Но надо к этому быть готовым — как яркие актёрские образы и неестественная игра создают юмор и обаяние буффонады.

Отдельно стоит упомянуть мюзиклы - это лёгкий жанр, где актёры и говорят, и поют, и танцуют. Песни довольно запоминающиеся, возможно, вы даже захотите пополнить плейлист. Здесь отличные танцевальные номера и хороший юмор, поэтому хороший мюзикл запоминается надолго.

Суммируя, выбирайте один из этих жанров, если хотите наполниться позитивом.

Драматические спектакли, если хочется узнать интересную мысль

Здесь подойдёт режиссёрский драматический театр. Вообще драматический театр — это любой театр, где актёры разговаривают на сцене. Но нам здесь интересны спектакли, где режиссёр не просто ставит пьесу, а интересно и нестандартно её подаёт. Здесь текст может меняться, например, постановщик сделает компиляцию нескольких пьес. Декорации будут абстрактными, актёры странно одеты. Всё будет работать на какую-то идею, которую нужно разгадать, возможно, уже после занавеса. Как раз ради этого послевкусия, когда спектакль живёт в тебе уже после конца и стоит идти на такие спектакли. Выбирайте, если хотите получить интеллектуальное развлечение, где нужно подумать, чтобы понять смысл увиденного.

Если хочется прикоснуться к прекрасному

За этим стоит идти на самые «театральные» жанры — балет и оперу. У многих есть предубеждение, что они очень сложные — на самом деле нужно просто правильно настроиться.

Как понять балет? Здесь история рассказывается в танце, то есть вместо того, чтобы сказать «я люблю», артист создаёт образ любви — он прыгает, носится, обнимает руками воздух и т.п. Артисты стараются передать то, что нельзя выразить словами, за этим и нужно следить в балете. Выбирайте жанр, если хотите напрячь свои чувства.

Как понять оперу? Опера проще, так как в ней есть слова. Спектакли делятся на две части — музыкальные партии и арии. Опера проще балета, потому что там есть слова и понятный сюжет, единственное, что воспринимать его будет сложно — слова банально трудно разобрать. Но идти сюда стоит за другим — за шикарными декорациями и музыкой. Выбирайте, если хотите отключить голову и просто наслаждаться красотой.

Суммируя, данные жанры подойдут, если вы хотите получить дозу прекрасного и насладиться возможностями человеческого тела. Но сразу скажем — это не отдых в прямом смысле слова. Просто напрягать вы будете не мозг, а чувства. Только так вы разгадаете смысл оперы и балета.

Спектакли для тех, кому хочется тёплой беседы

Бывает, что устаёшь от шума и хочется в спокойной обстановке посмотреть на знакомого артиста. Тогда обратите внимание на творческие вечера. Это формат, когда известные актёры создают программу только под себя. Они могут читать стихи, петь песни, играть отрывки из пьес, проводить интерактивы с залом и пр. Часто это проходит в тёплой камерной атмосфере, когда артист может между номерами общаться с залом и шутить. Но бывают и творческие вечера на огромной сцене. Такое могут себе позволить немногие, держать зал на 500-900 мест в одиночку невероятно сложно. Однако есть ряд исполнителей такого мастерства, которым такое под силу, но здесь на любителя. Выбирайте камерный формат, если хотите спокойный приятный вечер в компании интересного человека. Выбирайте большой формат, если вы фанат артиста или уверены, что данный исполнитель настолько крут, что сможет удерживать ваше внимание два и более часов.

Если всё попробовали, но хочется чего-то новенького

Для самых искушённых и открытых к экспериментам советуем жанр театра кукол. Кукольные спектакли — это постановки, где вместо актёров играют марионетки, а люди часто вообще не появляются. Есть стереотип, что такое интересно только детям. В корне неверно. Как в драматическом театре, здесь есть и детские, и взрослые спектакли, поэтому не верьте. Кукольный театр хорош тем, что позволяет режиссёру делать интересную пластику. Например, чтобы персонажи на ваших глазах увеличивались или уменьшались. Куклы могут летать, собираться из разных предметов — всё это создаёт динамику и удерживает внимание зрителя.

Например, здесь спокойно ставят Достоевского и Павла Санаева - совсем не детские авторы. Поэтому кукольный театр — это не только Петрушка, жанр гораздо глубже и интереснее. Выбирайте, если хотите увидеть, каким ещё может быть театр.

Если хочется чего-то странного и необычного

Тогда открывайте для себя необъятный мир новых жанров. Кто-то называет это «современным театром», однако это неверно. Любой театр — современный, есть классические и современные жанры. Так вот здесь есть, что посмотреть.

Спектакли-променады, где вы будете ходить за актёрами. Документальные постановки, где артисты показывают мастерство копирования других людей. Спектакли в наушниках, где люди ходят по городу. Перфомансы, где происходит странное действие, которое вам нужно разгадать. Читки пьес, где современные драматурги показывают публике новые произведения. Спектакли в ресторанах, музеях, арт-кафе и других нетеатральных местах. Мы подробно описали всё это в нашей статье о современном театре, обязательно прочитайте и её.

Итог

Театр очень богат. Здесь можно найти спектакль под любой вкус, настроение или запрос. Надеемся, что теперь, когда будете выбирать спектакль на вечер, наша статья поможет вам принять верное решение.

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