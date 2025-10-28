Реквизитор в театре: мастер предметной реальности спектакля

Реквизиторы словно невидимые винтики спектаклей, без которых всё сломается. Отыскать нужные предметы и сохранить их для будущих спектаклей — лишь малая часть их задач. Киноафиша рассказывает о почти незаметных, но незаменимых людях театра.

На подмостках важная каждая мелочь и это не преувеличение. Представьте — смотрите вы спектакль и вдруг замечаете, как в левом углу сцены ярко переливается ручка на дверце шкафа. От третьего звонка и до поклона вы всё ждёте… ждёте… и ждёте, когда она “сыграет” свою роль, но она так и остаётся просто ручкой, которую неудачно подобрали.

Если таких заметных, неоправданных деталей слишком много, это отвлекает от повествования и рушит всю магию постановки. Потому реквизитор — важнейший член команды театра!

Кто такой реквизитор и зачем он нужен в театре?

Театральные склады, это музеи всякой-всячины, которая может неожиданно пригодиться. Хранители и знатоки этих коллекций — реквизиторы. Они же занимаются и пополнением фондов: подобрать подходящие детали, отдать на реставрацию, запросить у бутафоров что-то, чего ещё не существует в природе вещей. Реквизит — это всё, с чем контактируют артисты во время постановки: скатерти и кофейные чашки на столах, мечи и доспехи, корзинки с яблоками.

Отличие реквизитора от бутафора и декоратора

Чем же отличаются эти театральные профессии? Ответ кроется в их названии.

Бутафоры — искусные обманщики. Они способны создать реалистичные предметы быта из пенопласта и папье маше. Если режиссёру на сцене нужен жареный гусь, который никогда испортится или меч, неспособный навредить — они сделают. Никакой магии — чистое мастерство. Удивительно, но декораторы — создают декорации. Все объёмные объекты для спектаклей: выгородки, задники, различные надстройки к сцене — всё это их рук дело. Кстати, подробно о том, как создаются разные элементы сцены мы рассказывали в отдельной статье о театральных декорациях.

Место реквизитора в театральной команде

Реквизиторы часто являются связующим звеном между режиссёром (или его ассистентом) с разными цехами театра. Реквизитор получает задачу от команды авторов и передаёт её художникам, оформителям, декораторам, бутафорам. Кстати этот процесс часто начинается ещё до первых репетиций.

Основные обязанности театрального реквизитора

В процессе создания деталей оформления сцены реквизитор следит за процессом. Важно, чтобы все элементы соответствовали времени и месту, в котором живут герои спектакля. Также важно, чтобы предметы сочетались между собой по цветам, фактурам, размерам.

Ещё один важный нюанс — органичное расположение в пространстве сцены. Часто предметы могут специально создаваться большего размера, чем в реальной жизни, потому что иначе из зрительного зала их будет сложно разглядеть.

Пока в цехах кипит работа, реквизитор разыскивает реальные предметы из прошлого: олимпийки из 80-х, старую телефонную будку, помятую походную кружку.

Какие предметы входят в зону ответственности?

Каждому найденному на барахолках или созданному в стенах театрах предмету нужно присвоить собственный инвентаризационный номер и место в шкафу/на полке/в коробке. Не потерять, сохранить и заменить, если требуется — тоже входит в задачи реквизитора.

А хранить приходится всё! Вообще всё! Каждый элемент, каждого сервиза, различные бытовые предметы — от медной кофейной турки, до учебника по алгебре за 7 класс. Если предмет уникален, то и его ценность для реквизитора и всей команды театра становится выше. Элементы, которые за пару часов может воссоздать бутафор тоже лучше не терять, но, если так случится — это естественный процесс в творческом хаосе.

Процесс подготовки реквизита к спектаклю

Перед подготовкой к каждой премьере команда театра собирается вместе, чтобы обсудить детали и нюансы. На таких встречах задача реквизитора — расспросить режиссёра и художника об эпохе и месте жизни героев, понять их характеры, особенности быта. Важно узнать, какие атрибуты точно пригодятся. Позже реквизитор уже сам наведёт уют — дополнит картину элементами, которые подходят по всем параметрам, но не используются артистами.

После обсуждения нужно просмотреть все инвентаризационные списки, чтобы понять, какие предметы уже есть в хранилищах, а какие нужно отыскать или создать с нуля. Затем наступает время бумажной работы — нужно прописать на бумаге список всех предметов, которые будут использованы в спектакле и где они должны находится, чтобы при смене декораций разные составы оформителей понимали задачу.

Перед каждым показом спектакля — зарядка! Хоть процесс этот и довольно активный, но к спорту это не имеет никакого отношения. Зарядкой в театре называют этап расстановки и раскладки предметов в нужных местах на сцене и за её пределами. За кулисами часто стоят столы, где разложен различный реквизит: шпаги для рыцарей, вееры для милых дам.

Во время спектакля реквизитор всегда за сценой — следит, чтобы артист взял именно свой предмет и, конечно, вернул его обратно. Так актёры не отвлекаются и не выходят из образа. После каждого спектакля одни предметы возвращаются на свои места в хранилище, а другие — отправляются на сцену играть свои безмолвные роли.

Интересные случаи из практики реквизиторов

Как бы идеально артисты не знали свои роли, театр — искусство непредсказуемое. Курьезные, забавные и откровенно смешные ситуации иногда случаются и в этом, в том числе, магия сцены. Некоторые известные истории стали настолько популярны, что уже и неясно, где и когда это произошло. И так ли всё было на самом деле, но в мире театрального искусства это точно было возможно.

Как реквизиторы спасали спектакли

Забавная история, которая говорит об ответственности реквизиторов, произошла в одном из Тамбовских театров. Режиссёр, который был навеселе, сказал, что для спектакля, помимо всего прочего, ему нужны около десятка белых кошек. Через несколько дней реквизитор театра пришёл с большим шевелящимся мешком. Режиссёр, который позабыл о собственной шутке, был очень удивлён и рад, что работает с человеком, способным выполнить любую задачу. Говорят, что несколько животных в итоге прижились в театре, а остальных вернули владельцу.

Информационный портал РИА Воронеж в 2023 году создавал серию материалов о закулисных театральных профессиях. Реквизиторов стороной не обошли. Так сотрудник местного Театра оперы и балета в интервью рассказал журналистам, что в конце 80-х ему пришлось ползти по сцене во время спектакля «Лебединое озеро»: на сцене были установлены рельсы, по которым “плыли” лебеди. Что-то в механизме сломалось и лебеди застряли посередине пути. Это мешало действу, и режиссёр попросил убрать птиц — пришлось добираться до неисправных декораций ползком и точно также “уносить” их со сцены. Зал рыдал… от смеха!

А вот ещё история из Курганского театра драмы. Там шёл очередной показ популярной постановки «Поднятая целина». В зале аншлаг! Кульминационный момент — главный герой падает от пули врага. Однако в этот день была смена неопытной девушки и она взяла лишь один пистолет, который дал осечку. Повисла неловкая пауза ожидания и тут артист не нашёл ничего лучше, чем сказать: «Ой, падаю, у них пистолет с глушителем».

Необычные запросы режиссеров и их реализация

Некоторые просьбы, с которыми к реквизиторам приходят режиссёры, могут звучать как шутка. Однако реквизитор должен выполнять поставленную, даже самую невообразимую, задачу. Именно поэтому и произошла курьезная история с белыми кошками — реквизиторы доверяют режиссёру, как создателю спектакля и помогают реализовать его идеи.

Когда требуемый реквизит недоступен или утерян, реквизитор начинает творческий квест: находит похожие вещи, преображает их — лишь бы в свете софитов предмет выглядел достоверно. Режиссёр может попросить найти всё что угодно — от перьевой ручки XIX века, до настоящей лошади определённой масти. И каждый уважающий себя реквизитор сделает всё возможное, чтобы выполнить задачу.

Охота за редкостями в самых неожиданных местах для реквизитора — обычный вторник. Так что если вы увидете в секонд-хенде или в антикварной лавке человека, который копошится в самых странных предметах, то, велика вероятность, что готовится премьера в одном из театров.

Быть реквизитором — не просто ремесло, а искусство видеть потенциал в обыденном и собирать из разрозненных вещей новую реальность, которая на время спектакля кажется зрителю абсолютно настоящей.

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