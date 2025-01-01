Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Женитьба
Билеты от 1100₽
Киноафиша Женитьба

Спектакль Женитьба

Постановка
Ленком Марка Захарова 16+
Продолжительность 2 часа 30 минут, 1 антракт
Возраст 16+
Билеты от 1100₽

О концерте/спектакле

Гоголь как зеркало русской души

Николай Васильевич Гоголь — это не только великий писатель, но и мастер, сумевший показать скрытые черты характера русского человека. Он блестяще выявил тех «доморощенных бесов», которые живут в нас, подталкивая к нелепым поступкам и ставя нас перед зеркалом нашей собственной нерешительности.

Отражение вечных комплексов
До Чехова и Достоевского никто не анализировал столь тонко потаённые черты характера и вечные комплексы, присущие русской душе. Гоголь говорит, что мы должны работать над собой, избавляться от внутренних страхов и нерешительности, но зачастую «недосуг».

О «Женитьбе»
Комедия «Женитьба» — это живое отражение таких черт, как нерешительность и стремление к переменам.

  • Агафья Тихоновна мечтает создать идеальный образ мужа, но её стремления теряются в сомнениях.
  • Подколесин желает изменить свою жизнь, потому что, по его словам, «всё кругом такое скверное». Однако в самый ответственный момент он решает… выпрыгнуть в окно.

Актуальность сегодня
Сюжет, построенный на противоречиях и парадоксах, остаётся современным. Даже нынешние реформы часто развиваются по этому же принципу: желание перемен и нерешительность в их реализации создают тот самый эффект «выпрыгивания в окно» на грани принятия решений.

Драматургия Гоголя — это великое культурное наследие, которое, будучи в основе русской литературы, заставляет задуматься о человеческой природе и её вечных слабостях.

Режиссер
Марк Захаров
Марк Захаров
В ролях
Виктор Раков
Виктор Раков
Игорь Фокин
Татьяна Кравченко
Татьяна Кравченко
Александра Захарова
Александра Захарова
Ирина Аугшкап
Ирина Аугшкап

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
16 сентября
Ленком Марка Захарова Москва, М.Дмитровка, 6
19:00 от 1100 ₽
1 октября
Ленком Марка Захарова Москва, М.Дмитровка, 6
19:00 от 1100 ₽
17 октября
Ленком Марка Захарова Москва, М.Дмитровка, 6
19:00 от 1100 ₽

Фотографии

Женитьба Женитьба Женитьба Женитьба Женитьба Женитьба Женитьба Женитьба Женитьба Женитьба Женитьба Женитьба

В ближайшие дни

Ложные признания
16+
Комедия
Ложные признания
10 сентября в 19:00 Театр им. Пушкина
от 800 ₽
Теща с сюрпризом!
16+
Комедия
Теща с сюрпризом!
21 ноября в 19:30 Театр комедии. Сцена на Олимпийском
от 1500 ₽
Где ты был так долго, чувак?
18+
Драма
Где ты был так долго, чувак?
29 сентября в 20:00 Пространство «Внутри»
от 7000 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше