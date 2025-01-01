Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Секс. Жизнь. Смерть
Билеты от 1000₽
Киноафиша Секс. Жизнь. Смерть

Спектакль Секс. Жизнь. Смерть

18+
Возраст 18+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Психологический спектакль в VS Театре

Спектакль «Секс. Жизнь. Смерть» — это захватывающее исследование сложных человеческих отношений, в центре которого находятся три персонажа: Он, Она и Другой. Они ищут выход из запутанного треугольника, где переплетаются секс, жизнь и смерть.

Путешествие в мир эмоций

Персонажи спектакля сталкиваются с грехами и преступлениями, которые одурманивают их сознание, оставляя лишь легкую боль и тихую роскошь небытия. Это путешествие наполнено яркими эмоциями и философскими размышлениями о природе человеческих желаний.

Страх и ясность

Спектакль затрагивает важную тему преодоления страха. Тот, кто однажды осмелился встретиться с ним лицом к лицу, становится свободным. Вместо страха приходит ясность, которая позволяет понять свои истинные желания и сделать шаги к их реализации. Каждый персонаж открывает для себя новые грани жизни, преодолевая внутренние барьеры.

Сексуальная энергия

Интересным аспектом спектакля является исследование сексуальной энергии — единственного вида энергии, который человек может реально контролировать. Парадокс заключается в том, что многие подавляют эту энергию, не позволяя себе реализовывать естественные потребности. Это создает внутренний конфликт, который спектакль мастерски подчеркивает.

Глубокий эмоциональный отклик

«Секс. Жизнь. Смерть» — это не просто спектакль, а глубокое погружение в мир чувств и эмоций, которое оставляет зрителя с острым ощущением жизни и пониманием своих желаний. Острота и искренность исполнения проникают до глубины души, вызывая резонирующие отклики.

Не упустите возможность увидеть этот захватывающий спектакль в VS Театр. Он обещает быть не только интересным, но и трансформирующим опытом для каждого зрителя.

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
24 июля
VS Театр Москва, Фридриха Энгельса, 25, стр. 7
19:00 от 1000 ₽
1 августа
VS Театр Москва, Фридриха Энгельса, 25, стр. 7
19:00 от 2500 ₽
6 августа
VS Театр Москва, Фридриха Энгельса, 25, стр. 7
19:00 от 2500 ₽
7 августа
VS Театр Москва, Фридриха Энгельса, 25, стр. 7
19:00 от 2500 ₽
15 августа
VS Театр Москва, Фридриха Энгельса, 25, стр. 7
19:00 от 2500 ₽
20 августа
VS Театр Москва, Фридриха Энгельса, 25, стр. 7
19:00 от 2500 ₽
5 сентября
VS Театр Москва, Фридриха Энгельса, 25, стр. 7
19:00 от 2500 ₽
11 сентября
VS Театр Москва, Фридриха Энгельса, 25, стр. 7
19:00 от 2500 ₽
17 сентября
VS Театр Москва, Фридриха Энгельса, 25, стр. 7
19:00 от 2500 ₽
24 сентября
VS Театр Москва, Фридриха Энгельса, 25, стр. 7
19:00 от 2500 ₽
1 октября
VS Театр Москва, Фридриха Энгельса, 25, стр. 7
19:00 от 2500 ₽
10 октября
VS Театр Москва, Фридриха Энгельса, 25, стр. 7
19:00 от 2500 ₽
19 октября
VS Театр Москва, Фридриха Энгельса, 25, стр. 7
19:00 от 2500 ₽
23 октября
VS Театр Москва, Фридриха Энгельса, 25, стр. 7
19:00 от 2500 ₽

Фотографии

Секс. Жизнь. Смерть Секс. Жизнь. Смерть Секс. Жизнь. Смерть Секс. Жизнь. Смерть Секс. Жизнь. Смерть Секс. Жизнь. Смерть Секс. Жизнь. Смерть Секс. Жизнь. Смерть Секс. Жизнь. Смерть Секс. Жизнь. Смерть Секс. Жизнь. Смерть Секс. Жизнь. Смерть

В ближайшие дни

Кентервильское привидение
0+
Детские елки Детский
Кентервильское привидение
5 января в 19:00 Дом музыки
от 2000 ₽
Маленькие супружеские преступления
16+
Драма Премьера
Маленькие супружеские преступления
13 ноября в 19:00 Театр Сатиры
от 1500 ₽
Демон
16+
Драма
Демон
3 сентября в 19:00 VS Театр
от 1500 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше